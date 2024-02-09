Не через НАТО: Путін в інтерв'ю озвучив причини нападу на Україну, — Bloomberg

На думку автора статті Марка Чемпіона, Путін уже давно переконаний у своїй версії історії, в якій Україна була штучно створена та що деякі її території належать РФ.

Інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна з американським журналістом Такером Карлсоном підтвердило, що його основна мета у війні проти України полягає в територіальних завоюваннях. Такого висновку дійшли журналісти агентства Bloomberg.

На думку видання, Путін уже давно переконаний у своїй версії історії, в якій Україна була штучно створена і що деякі її території належать Росії. Ця переконаність відігравала важливу роль у його рішенні вдертися в країну. Хоча Путін і Карлсон обговорювали історичні аспекти, мало що нового було сказано. Переконаність Путіна в його історичній інтерпретації важлива для розуміння його дій, навіть якщо вона ґрунтується на вигадках, зазначають журналісти.

"Щоб зрозуміти, наскільки збочений історичний аналіз Путіна, розглянемо його висловлювання про більш відомий період, пов'язаний із Другою світовою війною. Тут він хотів заявити, що Польща співпрацювала з Адольфом Гітлером, коли той вдерся до Варшави в 1939 році. Водночас Радянський Союз, який того ж року підписав із Гітлером пакт про розподіл Польщі між ними й погодився не приєднуватися до Великої Британії та Франції в боротьбі з Німеччиною, чомусь не співпрацював. Ось так. Росія вступила у війну, коли Гітлер порушив договір і пішов на Москву, через два роки", — йдеться в матеріалі.

На думку видання, російський лідер вдерся в Україну, бувши впевненим у тому, що повертає "по праву" російські території. При цьому незгода з розширенням НАТО відіграє допоміжну роль.

Хоча його інтерпретація історії повністю фантастична, але тепер зрозуміло, чому Путін прагнув захопити Київ — він вважає його жителів росіянами.

На думку автора статті Марка Чемпіона, інтерв'ю Такера Карлсона точно не те, чим він міг би пишатися як журналіст.

"Він не поставив Путіну жодного запитання про масові вбивства в Бучі під Києвом або в інших місцях. Також він не виявив інтересу до підтверджених документально випадків викрадень та інших форм насильства над українцями на окупованих територіях. Карлсон нічого не зробив, щоб спростувати неправдиві твердження Путіна, ставши для нього своєрідним подарунком, допомагаючи російському президенту транслювати свій звичний мікс напівправди і явної брехні, переконуючи американців, що саме вони винні в нападі Росії на Україну".

Інтерв'ю Путіна

Президент Росії Володимир Путін дав велике інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Він розповів, хто почав війну в Україні, про приватну розмову про фашизм із президентом України й назвав винних у підриві газопроводу "Північний потік".

Після виходу інтерв'ю з Такером Карлсоном видання The Washington Post написало, що у президента РФ була можливість виправдати напад на Україну перед американськими консерваторами. Але те, на чому він загострив увагу, стало несподіванкою навіть для Карлсона.

Також повідомлялося, що Путін розповів про розмову з президентом Зеленським і переплутав його батька з дідом.