Китай грає м'язами: як новітній авіаносець "Фуцзянь" кидає виклик США

Fujian — це перший авіаносець Народно-визвольної армії Китаю власної розробки. Його особливість — катапульта на борту й найсучасніші технології.

Китайське державне ЗМІ Military Time розповіло про хід будівництва другого вітчизняного авіаносця "Фуцзянь" (Fujian) ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Фокус переклав статтю Пітера Сучіу про китайський авіаносець "Фуцзянь".

Чи перевершує новітній китайський авіаносець найкращий американський?

Китайська державна програма Military Time розповіла про поступ у будівництві другого вітчизняного авіаносця "Фуцзянь" (Fujian) ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Він був спущений на воду в червні 2022 року, що вказує на намір Пекіна отримати глибоководний флот, здатний проєктувати силу далеко за межі узбережжя Китаю.

Програма військових новин, що виходить в ефір на китайському державному телеканалі CCTV, повідомила про значний поступ в ізоляції системи запуску корабля за допомогою електромагнітної катапульти. Уже вдруге за місяць кадри з катапультою показали по телебаченню, що свідчить про прогрес у будівництві авіаносця.

Атомний авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) — єдиний у світі авіаносець, оснащений електромагнітною катапультою — Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS). Авіаносець ВМС НВАК "Фуцзянь" стане єдиним авіаносцем, оснащеним передовою катапультною системою запуску, попри те, що корабель має звичайну силову установку.

Флагманський суперносець ВМС США Gerald R. Ford Фото: DVIDS

Авіаносець також був спроєктований без трампліна, що передбачає більше оперативного простору на палубі, ніж у двох робочих авіаносців НВАК — "Ляоніна" та "Шаньдуна" радянської конструкції, повідомляє The South China Morning Post.

"Макет літака на знімках призначений для перевірки того, скільки літаків авіаносного базування може бути одночасно розміщено на підйомнику та яка швидкість із повним завантаженням; як злітати й сідати, як маневрувати на авіаносці після розгортання крил; як і скільки літаків запускати під час дозаправлення тощо", – розповів Newsweek Цао Вейдун, колишній старший полковник ВМС НВАК і колишній військовий аташе в посольстві Китаю у Великій Британії.

"Це перший у світі авіаносець, який використовує звичайні двигуни для зльоту з електромагнітної катапульти", — додав Цао.

Краще, ніж авіаносець ВМС США класу "Форд"?

Китайські військові аналітики також припустили, що авіаносець НВАК може мати значну перевагу перед новітнім класом авіаносців ВМС США — уся справа в щоглах.

Як повідомила газета The South China Morning Post, якщо на авіаносці USS Gerald R. Ford є острів (командний центр) із високою щоглою з безліччю антен і датчиків, то на "Фуцзяні" цих антен майже не видно. Острів на пекінському авіаносці виконаний із композитного матеріалу сірого кольору та має той самий мінімалістичний дизайн, що й багато новітніх військових кораблів НВАК, зокрема, есмінець Type 055.

Авіаносець класу "Форд" Фото: US Navy

Технологію, що лежить в основі "багатофункціональної інтегрованої електронної щогли", нещодавно розкрили у статті вчених з Нанкінського науково-дослідного інституту електронної техніки, які її розробили. Провідний інженер Лі Шенгян заявив, що в майбутньому вона може мати значний вплив на ведення бойових дій.

У дослідженні наголошується, що на щоглах сучасних військових кораблів розміщуються антени, які виконують три основні функції — радар, електронне спостереження й електромагнітне придушення, — і для цього зазвичай потрібні антени різної форми. Крім того, що вони схильні до впливу стихій, що може зробити їх уразливими до атмосферних явищ і погіршення характеристик через перешкоди від іншого обладнання, традиційну конфігурацію щогл також вважають шкідливою для електромагнітної непомітності, адже вона робить корабель видимим для ворожих систем озброєння з великої відстані.

Китайський авіаносець Фото: CCTV

Зараз команда Лі прагне розробити антенну решітку, здатну одночасно виконувати функції радарного сканування, перехоплення сигналів і електромагнітного придушення. Ба більше, таку технологію електромагнітної інтеграції другого покоління легше вбудувати в острівний корпус військового корабля та підключити до комп'ютера через високошвидкісне оптичне волокно. Це дасть змогу оператору налаштовувати обладнання та виконувати завдання, торкаючись екрана, а також знизить радіолокаційну помітність.

Сполучені Штати також експериментували з подібною конструкцією, зокрема, понад два десятиліття тому на транспортному доці-амфібії ВМС США класу "Сан-Антоніо" використовувалася прихована антена, інтегрована в електромагнітну щоглу. Також подібна конструкція щогли використовувалася й на есмінці класу Zumwalt, але, як повідомляється, її визнали занадто дорогою та непотрібною. В результаті для більшості кораблів ВМС США, включно із суперкораблем класу Gerald R. Ford, як і раніше, використовуються традиційні щогли.

Есмінець Zumwalt

Чи зможе ця технологія дати авіаносцям НВАК перевагу, поки що незрозуміло, але здатність Пекіна будувати військові кораблі швидше, ніж Сполучені Штати, і водночас впроваджувати передові інновації має викликати занепокоєння у ВМС США.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у створенні більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Він регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs.