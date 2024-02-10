"Вулиця перетворилася на пекло": що відомо про нічний удар ЗС РФ по Харкову (фото, відео)

За даними поліції, через атаку російських дронів повністю знищено 14 приватних будинків. Загинули кілька сімей, зокрема троє дітей.

У ніч на 10 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували Харків і Харківську область безпілотними літальними апаратами, внаслідок чого загинули семеро мирних жителів. Фокус зібрав інформацію про наслідки російського удару.

Обстріл Харківської області: що відомо

О 22:54 9 лютого мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під ударом. Він заявив, що ворожі дрони атакували АЗС, унаслідок чого розлилося пальне, що горить, і загорілися 14 приватних житлових будинків. За інформацією мера, площа пожежі склала 3700 квадратних метрів.

Зі свого боку голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов о 23:08 повідомив, що ЗС РФ завдали ударів дронами-камікадзе Shahed по Харкову і населеному пункту Великий Бурлук. За його словами, у Немишлянському районі міста зафіксовано влучання, пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Великому Бурлуку окупанти також влучили в цивільний об'єкт — кафе.

Пізніше Олег Синьогоубов уточнив, що витік палива стався через удар окупантів по нафтобазі. За його словами, ЗС РФ запустили щонайменше 10 БПЛА, 8 із яких було збито. Чиновник зазначив, що через обстріл довелося евакуювати 50 осіб. До ліквідації наслідків обстрілів було залучено 36 підрозділів ДСНС — понад 200 рятувальників.

Наслідки російської атаки на Харківщину

За даними голови ОВА на 15:02 10 лютого, судмедексперт проведе ДНК-експертизу 7 тіл, які сильно обгоріли внаслідок пожежі. Усі постраждалі та загиблі — мешканці будинків по вулиці Котельній.

Синєгубов також повідомив, що внаслідок обстрілу без електропостачання залишилося понад 1000 споживачів, деякі будинки тимчасово відключили від газопостачання до завершення рятувальних робіт.

Місце удару ЗС РФ у Харкові

Місце удару ЗС РФ у Харкові Фото: Олег Синєгубов / Telegram

У Поліції Харківської області уточнили, що серед загиблих є троє дітей: немовля, 4 і 7 років. З опіками в лікарню доправили 45-річного чоловіка та 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом. За інформацією правоохоронців, пожежа повністю знищила 14 приватних будинків.

"За даними слідства, після влучання трьох БПЛА в нафтобазу стався витік палива, внаслідок цього вулиця перетворилася на пекло. Паливо змішалося зі снігом і загорілося, вогонь перекинувся на будинки. Вщент знищено півтора десятка житлових будинків", — повідомили в прес-службі.

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що криміналісти вилучають останки загиблих, відбирають зразки ДНК. За його словами, кількість постраждалих може збільшитися.

Пожежа в Харкові

Болвінов також зазначив, що встановити тіло немовляти на місці російського удару по Харкову неможливо.

"Температура горіння була такою, що кістки і тіло немовляти перетворилися майже на попіл. Припускаємо, що мати тримала дітей, обіймаючи і притискаючи до грудей", — розповів Болвінов.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України

У поліції також повідомили, що внаслідок російської атаки постраждав Великий Бурлук. У селищі пошкоджено лікарню, кафе, гаражі, машини. У Вовчанську після нічного обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що окупанти завдали ударів чотирма безпілотниками по селищу Великий Бурлук приблизно о 22:50, а також здійснили артилерійський обстріл по місту Куп'янськ. Прокурори задокументували наслідки збройної агресії РФ.

Пожежа в Харкові Фото: Прокуратура Харьковской области

Пожежа в Харкові Фото: Харківська обласна прокуратура

"Ще одна доба жахливих і цинічних злочинів Росії проти мирних українців. Загинули та постраждали цілі родини. Ворог укотре влаштував пекло в Харкові. У масштабній пожежі, яку спричинила атака російських дронів, живцем згоріли 7 людей", — прокоментував атаку генпрокурор Андрій Костін.

У прокуратурі також показали наслідки обстрілу Немишлянського району, зняті на відео з коптера.

Наслідки обстрілу Немишлянського району Харкова

Обстріл Харківської області: реакція президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку "Шахедів" по Харкову та області, зазначивши, що рятувальна операція триває. Глава держави підтвердив, що російський удар забрав життя кількох сімей.

"Загинула ціла сім'я: батьки і троє дітей. Найстаршому синові, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменшому — Павлу, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя і були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сім'я: чоловік і дружина. Мої співчуття всім рідним і близьким!" — повідомив Зеленський.

Президент також висловив подяку всім, хто підтримує Україну та українців у захисті від російського терору.

Згорілий будинок у Харкові Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Згорілий будинок у Харкові Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Харківські рятувальники Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Нагадаємо, в ніч на 10 лютого російські окупанти також атакували "Шахедами" Одеську область.