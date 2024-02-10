"Став самовпевненішим": Зеленський почав частіше втручатися у справи військових, — BILD

На початку повномасштабного вторгнення під час битви за Київ президент тримався осторонь та довіряв військовим, розповів заступник головного редактора видання Пауль Ронцхаймер.

Президент України Володимир Зеленський нібито почав частіше втручатися у військові справи. Тоді як на початку війни він тримався осторонь і довіряв солдатам. Про це повідомив заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Ронцхаймер регулярно буває в Україні від початку повномасштабного вторгнення та спілкується з високопосадовцями.

"Поки Зеленський у близькому колі дедалі більше скаржився на головнокомандувача (колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, — ред.), в оточенні Залужного говорили, що проблема в тому, що Зеленський втручається у військові питання", — сказав Пауль Ронцхаймер.

З його слів, на початку 2022 року під час битви за Київ президент тримався осторонь та довіряв своїм військовим, проте згодом "став самовпевненішим" і разом зі своїми радниками почав частіше втручатися в детальні військові питання. Мова йде про обговорення наступів, зокрема про те, як довго потрібно утримувати певні ділянки, такі як Бахмут Донецької області.

Розбіжності між Зеленським і Залужним

Пауль Ронцхаймер повідомив, що Валерій Залужний хотів залишити Бахмут ще рік тому, проте Зеленський нібито був проти цього через політичні причини. Крім цього, генерал сумнівався в успіхах літнього контрнаступу 2023 року, говорячи про недостатню кількість західної зброї. Проте союзники України наполягали на наступі, що "виявилося помилкою".

Ронцхаймер про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Заступник головного редактора BILD нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського називає "людиною, про яку говорять, що вона висловлює менше заперечень".

Нагадаємо, 10 лютого у Bild розповіли, що перед відставкою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Київ приїхала група німецький генералів. Про їхній візит офіційних повідомлень не було.

9 лютого у ЗМІ повідомили, що Зеленський міг звільнити Залужного через "системну втому". Тоді як формальними приводами для його відставки були названі проблеми з логістикою, людськими ресурсами та відсутність плану військових дій.