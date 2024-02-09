"Системна втома": у ЗМІ розповіли, чому Зеленський звільнив Залужного

За інформацією журналістів, відставка головнокомандувача ЗСУ нібито пов'язана з низкою проблем в армії, зокрема з логістикою та людськими ресурсами.

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Президент України Володимир Зеленський міг відправити головнокомандувача Збройних сил України у відставку через "системну втому". Про це пише OBOZREVATEL, посилаючись на свої джерела в Міністерстві оборони України.

Повідомляють, що формальними приводами для звільнення Залужного було названо проблеми з логістикою та людськими ресурсами, а також відсутність плану військових дій.

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За даними видання, справжні причини нібито криються у "втомі" глави держави від головнокомандувача ЗСУ і в нездатності діяти спільно в команді.

За інформацією видання, Зеленський не відчував готовності головнокомандувача працювати в запропонованому режимі. Ще однією причиною, за словами журналістів, є те, що Залужний "не зміг домогтися бажаних результатів під час кількох операцій".

Джерело також повідомило, що деякі запити Залужного до іноземних союзників були нездійсненними. Так, під час візиту глави Пентагону Ллойда Остіна головнокомандувач ЗСУ нібито заявив про необхідність 17 мільйонів снарядів. У статті йдеться, що на виготовлення такої кількості боєприпасів потрібні роки.

Нагадаємо, 8 лютого президент Зеленський звільнив Залужного і призначив замість нього генерал-полковника Олександра Сирського, який із серпня 2019 року був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Офіцер 54-ї бригади ЗСУ Олександр Афанасьєв 9 лютого зазначив, що, на його думку, призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ не спричинило суттєвих змін для військовослужбовців.