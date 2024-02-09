"Системная усталость": в СМИ рассказали, почему Зеленский уволил Залужного

По информации журналистов, отставка главнокомандующего ВСУ якобы связана с рядом проблем в армии, в частности с логистикой и человеческими ресурсами.

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Президент Украины Владимир Зеленский мог отправить главнокомандующего Вооруженными силами Украины в отставку по причине "системной усталости". Об этом пишет OBOZREVATEL, ссылаясь на свои источники в Министерстве обороны Украины.

Сообщается, что формальными поводами для увольнения Залужного были названы проблемы с логистикой и человеческими ресурсами, а также отсутствие плана военных действий.

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По данным издания, настоящие причины якобы кроются в "усталости" главы государства от главнокомандующего ВСУ и в неспособности действовать совместно в команде.

По информации издания, Зеленский не чувствовал готовности главнокомандующего работать в предложенном режиме. Еще одной причиной, по словам журналистов, является то, что Залужный "не смог добиться желаемых результатов во время нескольких операций".

Источник также сообщил, что некоторые запросы Залужного к иностранным союзникам были невыполнимы. Так, во время визита главы Пентагона Ллойда Остина главнокомандующий ВСУ якобы заявил о необходимости 17 миллионов снарядов. В статье говорится, что на изготовления такого количества боеприпасов нужны годы.

Напомним, 8 февраля президент Зеленский уволил Залужного и назначил вместо него генерал-полковника Александра Сырского, который с августа 2019 года был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Офицер 54-й бригады ВСУ Александр Афанасьев 9 февраля отметил, что, по его мнению, назначение Сырского главнокомандующим ВСУ не повлекло за собой существенных изменений для военнослужащих.