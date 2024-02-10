Стали заручниками вогню: через удар ЗС РФ по Харкову загинула вся родина прокурорки (фото)

В обласній прокуратурі розповіли, що Ольга Путятіна перебувала в декретній відпустці, коли її будинок загорівся внаслідок удару. Разом із нею загинули її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було 10 місяців.

Унаслідок атаки Збройних сил Російської Федерації по Харкову в ніч на 10 лютого загинула сім'я прокурорки Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіної Ольги Сергіївни. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Унаслідок цинічної атаки держави-агресора по Харкову загинула прокурорка Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна, її чоловік і троє їхніх синів", — заявили в прокуратурі.

Повідомляють, що старшому синові було 7 років, середньому Михайлу — майже 4, а наймолодшому Павлу — лише 10 місяців.

"Сім'я опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку", — зазначили у пресслужбі.

У відомстві повідомили, що Ольга працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року, а в момент російського удару перебувала в декретній відпустці. Жінці було 35 років.

"Весь колектив органів прокуратури висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Поділяємо біль і схиляємо голови в глибокій скорботі. Світла пам'ять!", — ідеться в публікації.

Удар по Харкову: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 10 лютого ЗС РФ атакували Харків і Харківську область дронами. Через удар окупантів по нафтобазі в Немишлянському районі міста розлилося пальне і загорілися 14 приватних житлових будинків по вулиці Котельній. Станом на 15:02 відомо про сімох загиблих, серед яких троє дітей.

Пожежа в Харкові Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

"За даними слідства, після влучання трьох БПЛА в нафтобазу стався витік палива, внаслідок цього вулиця перетворилася на пекло. Паливо змішалося зі снігом і загорілося, вогонь перекинувся на будинки. Вщент знищено півтора десятка житлових будинків", — повідомили в поліції.

Унаслідок обстрілу без електропостачання залишилося понад 1000 споживачів, деякі будинки тимчасово відключили від газопостачання до завершення рятувальних робіт.

Наслідки російського обстрілу

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський удар забрав життя кількох сімей. Глава держави висловив співчуття рідним і близьким, а також подякував усім, хто підтримує Україну та українців у захисті від російського терору.