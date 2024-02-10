Зеленський назвав нових заступників Сирського та голови Генштабу: що про них відомо (відео)

Президент озвучив імена заступників головнокомандувача ЗСУ та начальника Генерального штабу ЗСУ. За його словами, це люди, яких добре знають в армії.

Президент України Володимир Зеленський провів наради з військовим керівництвом та урядом країни, підсумком яких стали нові кадрові призначення в армії. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі 10 лютого.

"Тепер до виконання нових обов'язків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії", — йдеться в публікації.

Зеленський заявив, що заступниками головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського було призначено полковника Вадима Сухаревського і полковника Андрія Лебеденка. Напрямок Сухаревського — БПЛА і розвиток застосування дронів, Лебеденко — технологічний компонент армії та бойових систем.

"Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями", — наголосив президент.

Зеленський також погодив кандидатури нових заступників начальника Генерального штабу ЗСУ. Так, бригадний генерал Володимир Горбатюк очолить напрямок, пов'язаний із роботою штабів, плануванням та управлінням. Бригадний генерал Олексій Шевченко відповідатиме за логістику, а бригадний генерал Михайло Драпатий — за підготовку військових.

"Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів і оцінки та аналізу бойових дій, — увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України", — написав президент.

Вадим Сухаревський

Вадим Сухаревський із 2022 року був командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади. У 2021-2022 роках був начальником штабу 35-ї бригади морської піхоти, у 2016-2021 роках — командиром 503-го батальйону морської піхоти.

Він був першим офіцером ЗСУ, під чиїм командуванням відкрито вогонь на ураження російських бойовиків. 13 квітня 2014 року взяв участь у першому бою війни на Донбасі — біля Семенівки.

З лютого по жовтень 2004 року брав участь у Миротворчій місії в Іраку у складі 6-ї окремої механізованої бригади. Учасник битви за Ель-Кут.

Володимир Горбатюк

Володимир Горбатюк — бригадний генерал ЗСУ. Станом на квітень 2014 року був командиром ротації українського контингенту в Косово.

У 2015 році призначений командиром 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Олексій Шевченко

Олексій Шевченко — полковник ЗСУ, начальник Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

Служив на командних посадах артилерійських підрозділів, на посаді заступника начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 19 квітня 2022 року призначений начальником Військової академії, розташованій у місті Одеса.

Михайло Драпатий

Михайло Драпатий — бригадний генерал, колишній командувач 58-ї мотопіхотної бригади та ОУВ "Херсон".

Був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Підрозділи 2-го батальйону бригади були розташовані навколо Маріуполя. Командував операцією з відбиття спроби збройного захоплення міста 9 травня.

У серпні 2016 року призначений командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, яка виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донецької області. До цього також служив на посаді начальника штабу у складі 30-ї окремої механізованої бригади.

У серпні 2019 року передав 58-ту бригаду іншому командиру та розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Андрій Лебеденко

На момент написання публікації в публічному доступі майже немає інформації про полковника Андрія Лебеденка. Його ім'я значиться в списку осіб, відзначених Орденом Данила Галицького. Лебеденко отримав нагороду 2022 року.

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ став генерал-полковник Олександр Сирський.

Крім того, 9 лютого президент звільнив генерал-лейтенанта Сергія Шапталу з посади керівника Генерального штабу ЗСУ. На його місце призначили генерал-майора Анатолія Баргилевича.