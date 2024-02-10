Українець відмовився від "бойової повістки", бо "побоявся залишити сім'ю": як його покарали

Чоловік виховує двох дітей, а його дружина не працює. Він пройшов медогляд, але мобілізуватися у ЗСУ не захотів.

В Україні засудили за ухилення від призову чоловіка, який "побоявся залишити сім’ю". Про це відомо з вироку Ратнівського районного суду Волинської області від 8 лютого.

Обвинувачений, чиї ім’я та вік невідомі, є уродженцем села Конище та має двох неповнолітніх дітей, працює водієм. 24 жовтня 2023 року він був визнаний ВЛК придатним до служби, і 27 жовтня чоловіку мали вручити "бойову повістку" у ТЦК.

Проте працівники військкомати отримали відмову, і 30 жовтня у пункті збору на нього очікувано не дочекались. Це кваліфікували як ухилення від мобілізації.

З вироку відомо, що українець перебуває у резерві. Тобто він, ймовірно, проходив службу або здобував військову освіту. На суді ухилянт визнав вину та підтвердив, що права на відстрочку у нього немає.

Чоловік пояснив своє рішення відмовитись від повістки тим, що "утримує двох неповнолітніх дітей" та боїться "залишити сім’ю". Він зазначив, що його дружина не працює, бо доглядає свою маму.

Ухилянта визнали винним та призначили йому штраф у розмірі 6 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у 102 тисячі гривень.

Нагадаємо, нардепка Юлія Клименко розповіла про одну суперечливу норму законопроєкту про посилення мобілізації. Цей пункт стосується вилучення транспорту для ЗСУ.

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко відповів, що зміниться у питанні бронювання після прийняття нового закону про мобілізацію.