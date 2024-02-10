60 днів на реєстрацію: адвокат розповів, наскільки безпечним буде електронний кабінет (відео)

Ідентифікація військовозобов'язаних чоловіків може відбутися через КЕП, Дія.Підпис чи ЦНАП, де можуть створити кабінет, розповів адвокат Сергій Савинський.

У разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію військовозобов'язані громадяни матимуть 60 днів для того, щоб зареєструватися в електронному кабінеті. Про це повідомив адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зауважив, що з приводу електронного реєстру виникає багато питань.

"Якщо взяти новий законопроєкт, то там норми також ще не синхронізовані. Але наразі можна зробити висновок, що з моменту набрання чинності закону, у військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб зареєструватися в електронному кабінеті", — сказав Сергій Савинський.

Адвокат зазначив, що важко сказати, чи це буде "Оберіг". Він розповів, що Україна цифровізувалася, тому ідентифікація може відбутися через КЕП (кваліфікований електронний підпис), Дія.Підпис, ЦНАП, де можуть створити кабінет. Також чоловікам потрібно буде відображати будь-які зміни.

"Проте можна передбачити маніпуляції, і не можна вигадати запобіжники, адже немає супердосконалих систем. А чинників, які передбачають людський фактор, тим паче не уникнути", — пояснив Савинський.

Він наголосив, що є питання щодо того, хто стане розпорядником даних, та чи не будуть вони передані третім особам. Адвокат нагадав, що під час націоналізації ПриватБанку велика кількість клієнтських баз була злита. Тому до реєстру буде велика кількість питань, вважає адвокат.

Нагадаємо, адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський розповів, що відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію повістку можуть вручити у будь-якому місці та надіслати в електронний кабінет.

Раніше народна депутатка, перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко повідомила, що в законопроєкті про мобілізацію є суперечливі норми. Зокрема, про можливість вилучення транспортних засобів громадян і організацій на потреби ЗСУ.