Мобілізація в Україні: що робити, коли працівники ТЦК зупинили чоловіка на вулиці (відео)

Військкоми чи поліцейські можуть зупинити чоловіка та записати військово-облікові документи. В разі їх відсутності можуть запропонувати проїхати для уточнення даних, розповів адвокат Сергій Савинський.

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Новий законопроєкт про мобілізацію частково визначає місця, де може бути вручена повістка. Зокрема, чоловіки зможуть отримувати виклики до ТЦК в електронному кабінеті. Про це повідомив адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Законопроєкт частково дає відповідь на болюче питання: де можуть вручати повістки? Повістка може бути надіслана в електронний кабінет — це часткова відповідь. Законопроєкт не дає повної відповіді, де можна вручати повістки", — сказав Сергій Савинський.

З його слів, якщо відповіді немає, то повістки можна скрізь вручати. Зі слів адвоката, люди обходили б ці місця "десятою дорогою", якби вони були визначені законодавством.

Якою повинна бути повістка

За заповненість повісток може відповідати кабінет військовозобов'язаного, вважає адвокат. У документі повинен бути підпис, зокрема електронний.

"Тепер буде питання по сертифікації цих ключів. На мою думку, це явище досить прогресивне", — наголосив він.

Савинський зауважив, що частково відбуватиметься заповнення повісток "на коліні". Працівники ТЦК та СП отримають більше інформації про те, хто де може перебувати через синхронізацію з іншими реєстрами. У результаті військкоми зможуть відразу заповнювати повістки.

"Але заборони про те, щоб заповнювати повістку "на колінці", — немає. Тому це не може не продовжитися, хоча це й суперечить низці нормативних актів", — зазначив він.

Як діяти, коли ТЦК зупинили на вулиці

За загальним правилом представники ТЦК чи поліції представляються, показують посвідчення чи поліцейський жетон, коли зупиняють чоловіка та просять показати документи. Особа може поцікавитися, чому її зупинили. Проте здебільшого людину зупиняють, і все відразу оголошують. Правоохоронці можуть запитати про військово-облікові документи, а якщо їх немає — можуть запропонувати проїхати для уточнення даних.

Адвокат наголосив, що такі питання не виникатимуть, коли запровадять зміни і військово-облікові документи будуть з чоловіком. Крім цього, кожному громадянину гарантоване право на правову допомогу, тому особа може сказати, що хоче, аби приїхав її адвокат.

Нагадаємо, начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що керівники ТЦК та СП через уповноважених осіб можуть проводити оповіщення серед чоловіків. Мова йде про вручення повісток, від яких не можна відмовитися та оскаржити в суді.

10 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що в України виставить ресурсів на два місяці. З його слів, потрібно шукати можливості фінансування мобілізації коштом внутрішніх джерел.