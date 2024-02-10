"Вистачить ресурсів на два місяці": Арахамія розповів, чи зможе Україна продовжувати воювати

Нові хвилі мобілізації не можуть відбутися без демобілізації. На навчання та оснащення людей потрібні додаткові кошти, розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Україні вистачить воєнних ресурсів ще на два місяці. Країна шукатиме можливості фінансування мобілізації коштом внутрішніх джерел. Про це він повідомив в інтерв'ю Report.

"У нас вистачить ресурсів на два місяці, тому ми почуваємося в безпеці. Щодо фінансування нових хвиль мобілізації, то без демобілізації вона не відбудеться", — сказав Давид Арахамія.

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З його слів, на навчання й оснащення людей під час мобілізації потрібні додаткові витрати. Він наголосив, що в цьому питанні Україна має союзників. Зокрема, під час підготовки до контрнаступу в ЗСУ було понад 200 тисяч кваліфікованих військових, деяких з яких пройшли навчання в Румунії, Франції, Італії, Іспанії й інших країнах.

"За наявними домовленостями, навчання проводилися коштом цих країн", — розповів Арахамія.

Він наголосив, що Україна шукатиме можливості фінансування нової мобілізації коштом внутрішніх джерел, адже ситуація із зовнішнім фінансуванням складна. Проте нещодавно Євросоюз прийняв програму в 50 мільярдів євро строком на чотири роки. Таким чином ми отримали певні фінансові кошти на майбутні чотири роки.

"Минулого тижня я був у США і став свідком підтримки України. Однак усередині ще залишаються невирішеними питання, пов'язані з кордоном", — повідомив Давид Арахамія.

На його думку, США можуть проголосувати за надання допомоги Ізраїлю, Україні й Тайваню в найближчі два місяці.

Нагадаємо, 8 лютого голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що законопроєкт про мобілізацію №10449 змінять до другого читання. З його слів, триватиме робота над змістом документа.

26 січня стало відомо, що Давид Арахамія запропонував президенту Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати ЗСУ в російсько-українській війні. Він вважає, що українці не довіряють офіційним даним про втрати, що заважає мобілізації.