"Хватит ресурсов на два месяца": Арахамия рассказал, сможет ли Украина продолжать воевать

Новые волны мобилизации не могут состояться без демобилизации. На обучение и оснащение людей нужны дополнительные средства, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Украине хватит военных ресурсов еще на два месяца. Страна будет искать возможности финансирования мобилизации за счет внутренних источников. Об этом он сообщил в интервью Report.

"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности. Относительно финансирования новых волн мобилизации, то без демобилизации она не состоится", — сказал Давид Арахамия.

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По его словам, на обучение и оснащение людей во время мобилизации нужны дополнительные расходы. Он отметил, что в этом вопросе Украина имеет союзников. В частности, во время подготовки к контрнаступлению в ВСУ было более 200 тысяч квалифицированных военных, некоторые из которых прошли обучение в Румынии, Франции, Италии, Испании и других странах.

"По имеющимся договоренностям, учения проводились за счет этих стран", — рассказал Арахамия.

Он отметил, что Украина будет искать возможности финансирования новой мобилизации за счет внутренних источников, ведь ситуация с внешним финансированием сложная. Однако недавно Евросоюз принял программу в 50 миллиардов евро сроком на четыре года. Таким образом мы получили определенные финансовые средства на будущие четыре года.

"На прошлой неделе я был в США и стал свидетелем поддержки Украины. Однако внутри еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей", — сообщил Давид Арахамия.

По его мнению, США могут проголосовать за предоставление помощи Израилю, Украине и Тайваню в ближайшие два месяца.

Напомним, 8 февраля председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что законопроект о мобилизации №10449 изменят ко второму чтению. По его словам, будет продолжаться работа над содержанием документа.

26 января стало известно, что Давид Арахамия предложил президенту Владимиру Зеленскому рассекретить данные о потерях ВСУ в российско-украинской войне. Он считает, что украинцы не доверяют официальным данным о потерях, что мешает мобилизации.