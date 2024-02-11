ЗС РФ просуваються в районі Бахмута: є випадки страти українських військових, — ISW

В ISW наголосили, що РФ порушує статтю 41 Женевської конвенції про захист жертв міжнародних збройних конфліктів.

Російські окупанти стратили українського військовополоненого поблизу Бахмута, який здався в полон. Про це повідомляє в звіті за 10 лютого американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 9 лютого кадри в мережу потрапили кадри, зроблені з БпЛА РФ, на яких видно, що російські військові страчують українських військовополонених біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

"На кадрах видно, як російський солдат страчує неозброєного українського полоненого, який здався з піднятими руками та вбив другого українського полоненого, кинувши гранату в бліндаж. Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування та кримінальне провадження", — йдеться в повідомленні Інституту.

В ISW наголосили, що напад на солдатів, які висловили намір здатися в полон, є порушенням статті 41 Женевської конвенції про захист жертв міжнародних збройних конфліктів.

Раніше вже фіксувалися випадки, коли російські окупанти страчували українських військовополонених поблизу Роботиного на заході Запорізької області та біля Степового на Авдіївському напрямку в грудні 2023 року.

Повідомляється також, що ЗС РФ просунулися поблизу Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі 10 лютого. За повідомленням російських військових блогерів, підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії ЗС РФ просунулися в лісовій зоні на південь від Богданівки (на північний захід від Бахмута).

За повідомленням української сторони, позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Роздолівки, на північний захід від Бахмуту в районі Богданівки, на захід від Бахмута в районі Іванівського, на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки, на південь від Бахмута в районі Південного та Шумів.

Нагадаємо, що наприкінці грудня стало відомо, що військові РФ розстріляли українських військових 117-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Раніше окупанти розстріляли у Волновасі сім’ю із 9 людей. За інформацією російського слідства, вбивці із Далекого Сходу стріляли у темряві з автоматичної зброї з глушника та використанням тепловізора.