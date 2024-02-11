Нічний удар "Шахедів" по Україні: ЗС РФ запустили 45 БПЛА, є загиблі (фото)

Найбільше від атак противника постраждала Херсонська область, де внаслідок обстрілу одна людина загинула, і ще один українець дістав поранення.

У ніч на 11 лютого російські окупанти завдали удару 45-ма ударними безпілотниками типу "Шахед" із районів Балаклава і мис Чауда (Крим). Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ в неділю.

У результаті бойової роботи знищено 40 БПЛА противника в межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Миколаїв

У Миколаєві дрон влучив по об'єкту інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю, автомобілі, житлові будинки та газопровід. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, унаслідок влучень сталося загоряння на відкритій території інфраструктурного об'єкта, яке було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Унаслідок атаки поранення отримав чоловік. Наразі в стані середньої тяжкості він перебуває під опікою медиків. Загалом сили ППО України знищили 8 безпілотників типу "Шахед" над Миколаєвом та областю.

Херсон

У Херсоні через обстріл без світла і води залишився Шуменський район. Крім того, як поінформував голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, по обласному центру ворог випустив 32 снаряди. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, гаражний кооператив і припортову інфраструктуру в Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула і ще одна дістала поранення.

Одеса

У ніч 11 лютого сили ППО знищили в Одесі 4 російські безпілотники, повідомила Наталія Гуменюк. Уламками було пошкоджено спорткомплекс в обласному центрі. Обійшлося без постраждалих і людських жертв.

Дніпропетровська область

У регіоні виникла пожежа через падіння уламків двох збитих дронів, поранення отримав 39-річний чоловік. Його стан задовільний, він продовжить лікування вдома.

Київська область

На Київщині уламки "Шахедів" пошкодили складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівлю одного з підприємств.

"Пожежу, що виникла на місці падіння уламків, оперативно ліквідовано. Жертв і постраждалих серед населення немає. Усі оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки", — повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Київ

На Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога в столиці тримала майже 2 години. Силами та засобами протиповітряної оборони всі безпілотні літальні апарати противника, які прямували на Київ, були вражені ще на підступах до міста. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, у столиці обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки дронів на Харків увечері 9 лютого загинуло семеро людей. Серед загиблих було троє дітей: віком 7 і 4 років, а також немовля.

Раніше представниця Сил оборони Наталія Гуменюк заявила, що окупанти посилили атаки ударними БпЛА на півдні України й намагаються знайти ППО. У зв'язку з успішним знищенням ракетного катера "Івановець" і посиленням шторму російський флот не може відновити повноцінну присутність у морі.