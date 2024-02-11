Замість Сирського: Олександр Павлюк став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Воєначальник розпочав військову кар'єру в 1991 році. Після повномасштабного вторгнення РФ керував обороною Маріуполя, а у 2022 році отримав звання Героя України за особисту мужність і героїзм.

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який раніше був співробітником Міністерства оборони України, але напередодні його звільнили з відомства. Відповідний указ Зеленського опубліковано на сайті Офісу президента 11 лютого.

До цього посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ обіймав генерал Олександр Сирський, який 8 лютого 2024 року став новим головнокомандувачем українських збройних сил.

Що відомо про воєначальника

Згідно з відкритими джерелами, Олександр Павлюк народився 20 серпня 1970 року в місті Новоград-Волинський, Житомирської області.

У 1991 році закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище і свою військову кар'єру розпочав на посаді командира танкового взводу 47-ї гвардійської танкової дивізії, яка на той час базувалася в Німеччині.

У 1993 році вже в незалежній Україні Павлюка призначили командиром танкової роти у складі 30-ї ОМБр ЗСУ, але 2006 року військовослужбовця направили до Косова у складі миротворчих сил як командира. На цій посаді він пробув менше року, повернувшись до бригади 30-ї ЗСУ, яка базувалася поблизу його рідного міста Новограда-Волинського.

З початку АТО Павлюк був командиром 24-ої ОМБр, яка брала участь у боях зі звільнення Слов'янська, Лиману, Краматорська та Лисичанська.

У березні 2015 року Олександр Павлюк вступив до Національного університету оборони України ім. І. Черняховського — цього ж року отримав звання генерал-майора. 2020 року його призначили начальником підготовки Командування сухопутних військ ЗСУ, а за рік — командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Павлюк керував обороною Маріуполя, а 4 березня 2022 року здобув звання Героя України "за особисту мужність і героїзм, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України".

З 15 березня 2022 року Павлюку було доручено організацію оборони та забезпечення Києва на посаді керівника Київської обласної адміністрації. 14 лютого 2023 року рішенням Кабміну його призначили першим заступником глави Міноборони України, а 6 березня 2023 року указом Зеленського генерала було введено до складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Генерал Олександр Павлюк має такі державні нагороди:

Орден Богдана Хмельницького I і II ступеня;

Медаль "За військову службу Україні";

Медаль "10 років Збройних сил України";

Медаль "15 років Збройних сил України".

Нагадаємо, 10 лютого президент України Володимир Зеленський провів наради з військовим керівництвом і урядом країни, підсумком яких стали нові кадрові призначення в армії.