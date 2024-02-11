Зеленський змінив командувачів Об'єднаних сил, ДШВ і Сил тероборони: список (укази)

Новим командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ став Юрій Содоль, командувачем ДШВ став Ігор Скибюк, а командування Сил тероборони очолив Ігор Плахута.

У неділю, 11 лютого, президент Володимир Зеленський зробив низку кадрових перестановок у командуванні ЗСУ. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Президент звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ. На його місце призначили Юрія Содоля.

Максима Миргородського Зеленський звільнив з посади командувача Десантно-штурмових військ і призначив замість нього Ігоря Скибюка.

Ігор Плахута став командувачем Сил територіальної оборони. До цього цю посаду обіймав Анатолій Баргилевич, але у суботу, 10 лютого, його було призначено новим начальником Генерального штабу ЗСУ.

Нові командувачі — хто вони

Юрій Содоль — генерал-лейтенант, учасник АТО на території Донецької та Луганської областей. Був командиром 25-ої окремої повітрянодесантної бригади, яка п'ять місяців провела в активних боях.

У січні 2015 року Содоля призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ. А з березня 2018 року очолював Морську піхоту.

Герой України (2022). Має ордени "За мужність" 3-го ступеня (2014), Богдана Хмельницького 3-го ступеня (2015) і медаль "За військову службу Україні" (2010).

Ігор Скибюк — бригадний генерал ЗСУ. Від 1998 року служив у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді, що базується у Львові. Пройшов шлях від командира взводу до командира бригади. Брав участь у бойових діях на сході Україні після 2014 року.

Під час повномасштабного вторгнення РФ командував підрозділами бригади, які звільнили низку населених пунктів на Харківщині, зокрема Ізюм. Від 2023 року обіймав посаду начальника штабу — заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Герой України (2022). Має ордени Богдана Хмельницького 3-го та 2-го ступенів (обидва 2022).

Ігор Плахута — генерал-майор. Був командиром 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ, начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС. А також був заступником командира оперативно-стратегічного управління військ "Хортиця", яким командував новопризначений головком ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який раніше був співробітником Міністерства оборони України.

У суботу, 10 лютого, глава держави повідомив, що провів наради з військовим керівництвом і погодив кандидатури нових заступників начальника Генерального штабу ЗСУ.