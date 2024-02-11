"Державна зрада": ветеран АТО запропонував покарати мешканців Космача за дії проти ТЦК (відео)

Колишній військовий натякнув, що село Космач, у якому мешканці висловилися проти мобілізаційних заходів можуть "зачистити так, як ворожу територію".

Екскомандир роти "Айдару" та учасник антитерористичної операції (АТО) Євген Дикий запропонував покарати мешканців Космача, які виступили проти дій ТЦК та СП. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Київ24".

В юридичному сенсі, на його думку, це дуже важке порушення. З його слів, мешканці села чинили навмисний спротив діям представника ТЦК та перешкоджали мобілізації.

"Мають усім селом поїхати до СІЗО", – вважає колишній військовий.

У воєнний час, з його слів, такі дії потрібно кваліфікувати як державна зрада. З його слів, йому б не хотілося аби "Космач зачистили так, як зачищають ворожу територію".

"Тут є державна зрада", – заявив він.

Мобілізація в Україні та протест у Космачі

У соцмережах 7 лютого опублікували відео, на якому у селі Космач, що на Прикарпатті, мешканці накинулися на жінку з дитиною, які перебували в автомобілі. Її намагались витягнути, дитину вдарили палицею (отримала струс мозку). Причина атаки — підозра, що жінка вистежувала чоловіків з заходу України, щоб вручити їм повістку.

Наступного дня нападники подали заяву до поліції на потерпілу. Вони вказали, що жінка не мала права публікувати запис у мережі. Вже 9 лютого відбулась розмова працівників ТЦК з представниками громадськості Космача, повідомили на "Суспільному". На захід прийшли жінки, їм пояснили, що мобілізують людей не лише з західних областей України.

Нагадаємо, 31 січня ветеран АТО Євген Дикий пригрозив ухилянтам, що їх можуть "зачистити". Він переконаний, що організатором антимобілізаційного руху в Україні є Росія. З його слів, ухилянтів збирають довкола себе досвідчені "провокатори".