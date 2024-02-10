"Треба покарати": офіцер ЗСУ відреагував на побиття жінки й дитини у Космачі (відео)

Натовп жителів Космача має бути покараний за атаку на громадянку з дитиною, вважає військовий Назарій Кішак. В Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що причина нападу — фейкові сповіщення, до яких причетна РФ.

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Національна поліція та судді повинні покарати громадян, які напали на жінку у Космачі, підозрюючи, що вона начебто співпрацює з Територіальним центром комплектування. Крім того, вони повинні відшкодувати збитки потерпілій та її дитині. Інцидент на Івано-Франківщині прокоментував офіцер ЗСУ Назарій Кішак в ефірі телеканалу Espreso.tv.

Журналіст поцікавився, чи можна якось зрозуміти й виправдати людей з Космача, оскільки вони запевняють, що "не розуміють цілі війни" і говорять про "вибірковість та несправедливість". Кішак відповів, що він знає місцевість, у якій стався інцидент, і йому сумно бачити, що вчиняють люди. Військовий також підтримує жінку, яка постраждала від нападу — писав їй співчутливі коментарі у соцмережах. Він впевнений, що нападники мають відповісти по закону, а жертва має отримати компенсацію за отриману моральну шкоду.

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"Поліція зараз дає правову оцінку, але ці люди всі, які перекривали дороги, кожен має понести покарання згідно з законом. І цій дівчинці, яку побили, мають відшкодувати моральний збиток у великій сумі".

Кішак також пояснив, які можуть бути причини інциденту в Космачі. На його думку, люди так діяли через відсутність в Україні відповідної пропаганди. Тим часом у соцмережах нівелюють поняття мобілізації до війська та дій військкомів. Наприклад, різні "активісти" поширюють відео, які компрометують ТЦК.

"[Військкомати — ред.] просто знівельовані усіма цими малими недоблогерами, які показують, що людей "пакують", показують різну маячню про ТЦК. Вони якраз і дають людям погане відношення і оцінку цьому органу. Насправді ТЦК має бути найкрутішою установою у своєму районі", — наголосив офіцер ЗСУ.

Зі слів військового, він бачив чоловіків, які потрапили у військо з місцевості, де стався конфлікт: "вони в бригаді ТрО, в дуже крутезній бригаді", і тому йому сумно спостерігати за подіями.

"Ми бачимо, що є і вибірковість, воно не має так бути, мають воювати всі чоловіки згідно з законом", — підсумував Кішак.

9 лютого у Центрі стратегічних комунікацій, створеному при Міністерстві культури України, прокоментували події у Космачі. У дописі на сторінці Facebook вказується, що напад спровокували фейки РФ. З'ясувалось, що місцеві жителі отримали фальшиві повідомлення, в яких говорилось про приїзд представників ТЦК — жінок, які будуть роздавати чоловікам повістки.

Побиття у Космачі — деталі

Зазначимо, про інцидент на Івано-Франківщині стало відомо 7 лютого 2024 року. У соцмережі опублікували відео, на якому натовп жителів Космача, жінок та чоловіків, накинувся на жінку з дитиною. Жертви нападу перебували в авто — машину розхитували, жінку намагались витягнути, дитину вдарили палицею (отримала струс мозку). Причина атаки — підозра, що жінка вистежувала чоловіків з заходу України, щоб вручити їм повістку.

Наступного дня нападники подали заяву у поліцію на потерпілу: вказали, що вона не мала права публікувати запис у мережі. 9 лютого відбулась бесіда працівників ТЦК з представниками громадськості Космача, повідомили на "Суспільному". На бесіду прийшли жінки, їм пояснили, що мобілізують людей не лише з заходу України. "Конструктивної розмови не вийшло", — відзначили журналісти.

Нагадуємо, в Україні до кінця лютого планують прийняти законопроєкт 10449 про зміни у системі мобілізації та військової служби. У Верховній Раді тривають дебати, чи можливо надсилати громадянам електронні повістки та серйозно карати за втечу від ТЦК.