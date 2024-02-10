"Надо наказать": офицер ВСУ отреагировал на избиение женщины и ребенка в Космаче (видео)

Толпа жителей Космача должна быть наказана за атаку на гражданку с ребенком, считает военный Назарий Кишак. В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что причина нападения — фейковые сообщения, к которым причастна РФ.

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Национальная полиция и судьи должны наказать граждан, которые напали на женщину в Космаче, подозревая, что она якобы сотрудничает с Территориальным центром комплектования. Кроме того, они должны возместить ущерб потерпевшей и ее ребенку. Инцидент на Ивано-Франковщине прокомментировал офицер ВСУ Назарий Кишак в эфире телеканала Espreso.tv.

Журналист поинтересовался, можно ли как-то понять и оправдать людей из Космача, поскольку они уверяют, что "не понимают цели войны" и говорят об "избирательности и несправедливости". Кишак ответил, что он знает местность, в которой произошел инцидент, и ему грустно видеть, что совершают люди. Военный также поддерживает женщину, которая пострадала от нападения — писал ей сочувственные комментарии в соцсетях. Он уверен, что нападавшие должны ответить по закону, а жертва должна получить компенсацию за полученный моральный ущерб.

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"Полиция сейчас дает правовую оценку, но эти люди все, которые перекрывали дороги, каждый должен понести наказание по закону. И этой девочке, которую избили, должны возместить моральный ущерб в крупной сумме".

Кишак также объяснил, какие могут быть причины инцидента в Космаче. По его мнению, люди так действовали из-за отсутствия в Украине соответствующей пропаганды. Между тем в соцсетях нивелируют понятие мобилизации в армию и действий военкоматов. Например, различные "активисты" распространяют видео, которые компрометируют ТЦК.

"[Военкоматы — ред.] просто нивелированы всеми этими недоблогерами, которые показывают, что людей "пакуют", показывают разный бред о ТЦК. Они как раз и дают людям плохое отношение и оценку этому органу. На самом деле ТЦК должен быть самым крутым учреждением в своем районе", — подчеркнул офицер ВСУ.

По словам военного, он видел мужчин, которые попали в войско из местности, где произошел конфликт: "они в бригаде ТрО, в очень крутой бригаде", и поэтому ему грустно наблюдать за событиями.

"Мы видим, что есть и избирательность, оно не должно так быть, должны воевать все мужчины по закону", — подытожил Кишак.

9 февраля в Центре стратегических коммуникаций, созданном при Министерстве культуры Украины, прокомментировали события в Космаче. В заметке на странице Facebook указывается, что нападение спровоцировали фейки РФ. Выяснилось, что местные жители получили фальшивые сообщения, в которых говорилось о приезде представителей ТЦК — женщин, которые будут раздавать мужчинам повестки.

Избиение в Космаче — детали

Отметим, об инциденте на Ивано-Франковщине стало известно 7 февраля 2024 года. В соцсети опубликовали видео, на котором толпа жителей Космача, женщин и мужчин, набросилась на женщину с ребенком. Жертвы нападения находились в авто — машину расшатывали, женщину пытались вытащить, ребенка ударили палкой (получила сотрясение мозга). Причина атаки — подозрение, что женщина выслеживала мужчин с запада Украины, чтобы вручить им повестку.

На следующий день нападавшие подали заявление в полицию на потерпевшую: указали, что она не имела права публиковать запись в сети. 9 февраля состоялась беседа работников ТЦК с представителями общественности Космача, сообщили на "Суспільному". На беседу пришли женщины, им объяснили, что мобилизуют людей не только с запада Украины. "Конструктивного разговора не получилось", — отметили журналисты.

Напоминаем, в Украине до конца февраля планируют принять законопроект 10449 об изменениях в системе мобилизации и военной службы. В Верховной Раде продолжаются дебаты, возможно ли отправлять гражданам электронные повестки и серьезно наказывать за побег от ТЦК.