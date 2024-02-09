Принизила честь і гідність: жителі Космача поскаржилися на жінку, яку побили, — ЗМІ
За даними журналістів, на постраждалу написали дві заяви поліцію. Правоохоронці зареєстрували звернення і проводять перевірку.
Мешканці села Космач Івано-Франківської області, які напали на жінку з дитиною через підозру в "наводці ТЦК", подали на потерпілу заяви в поліцію. Про це пише hromadske з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
Повідомляється, що правоохоронці отримали дві заяви на Іванну Ванджурак від людей, причетних до інциденту в Космачі.
За даними видання, у першій заяві жінка поскаржилася, що Іванна наїхала їй на ногу колесом автомобіля. Друга заява — колективна. У ній ідеться про те, що відео, яке потерпіла оприлюднила в мережі, принижує їхню честь і гідність.
Як зазначають журналісти, співробітники поліції зареєструвала обидва звернення і здійснюють перевірку.
Побиття жінки з дитиною в Космачі: що відомо
Нагадаємо, 7 лютого Іванна Ванджурак заявила на своїй сторінці в Facebook, що на неї було скоєно напад у селі Космач, коли разом із дитиною їхала на пошту. За її словами, місцеві жителі стверджували, що вона "навідниця військкомату".
Іванна зазначила, що люди намагалися витягнути з авто, а одна з жінок вдарила битою по голові дитини. На підтвердження своїх слів жінка опублікувала фото та відео.
У поліції Прикарпаття повідомили про початок кримінального провадження у зв'язку з конфліктом у селі Космач, де приблизно сотня людей самовільно перекрили місцеву дорогу і напали на жінку з дитиною.
"Лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м'яких тканин носа, а у її 24-річної матері — ймовірну закриту черепно-мозкову травму", — зазначили у відомстві.
Зі свого боку голова Космацької громади Дмитро Мохначук зазначив, що люди вийшли на протест, бо в місцевій групі хтось написав, що в селище їдуть шість машин із ТЦК. Повідомлення виявилося фейковим. Чиновник заявив, що ставиться до того, що сталося, негативно, а також наголосив, що від початку повномасштабної війни приблизно сотня людей із громади вирушили на фронт.