Принизила честь і гідність: жителі Космача поскаржилися на жінку, яку побили, — ЗМІ

За даними журналістів, на постраждалу написали дві заяви поліцію. Правоохоронці зареєстрували звернення і проводять перевірку.

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Мешканці села Космач Івано-Франківської області, які напали на жінку з дитиною через підозру в "наводці ТЦК", подали на потерпілу заяви в поліцію. Про це пише hromadske з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Повідомляється, що правоохоронці отримали дві заяви на Іванну Ванджурак від людей, причетних до інциденту в Космачі.

За даними видання, у першій заяві жінка поскаржилася, що Іванна наїхала їй на ногу колесом автомобіля. Друга заява — колективна. У ній ідеться про те, що відео, яке потерпіла оприлюднила в мережі, принижує їхню честь і гідність.

Як зазначають журналісти, співробітники поліції зареєструвала обидва звернення і здійснюють перевірку.

Побиття жінки з дитиною в Космачі: що відомо

Нагадаємо, 7 лютого Іванна Ванджурак заявила на своїй сторінці в Facebook, що на неї було скоєно напад у селі Космач, коли разом із дитиною їхала на пошту. За її словами, місцеві жителі стверджували, що вона "навідниця військкомату".

Жінка поскаржилася на напад жителів Космача

Іванна зазначила, що люди намагалися витягнути з авто, а одна з жінок вдарила битою по голові дитини. На підтвердження своїх слів жінка опублікувала фото та відео.

Постраждала дівчинка Фото: Facebook

Потерпілій вирвали клапті волосся Фото: Facebook

У поліції Прикарпаття повідомили про початок кримінального провадження у зв'язку з конфліктом у селі Космач, де приблизно сотня людей самовільно перекрили місцеву дорогу і напали на жінку з дитиною.

"Лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м'яких тканин носа, а у її 24-річної матері — ймовірну закриту черепно-мозкову травму", — зазначили у відомстві.

Поліція розпочала кримінальне провадження

Зі свого боку голова Космацької громади Дмитро Мохначук зазначив, що люди вийшли на протест, бо в місцевій групі хтось написав, що в селище їдуть шість машин із ТЦК. Повідомлення виявилося фейковим. Чиновник заявив, що ставиться до того, що сталося, негативно, а також наголосив, що від початку повномасштабної війни приблизно сотня людей із громади вирушили на фронт.