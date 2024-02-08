"Людям накипіло": у Космачі розповіли подробиці побиття жінки з дитиною

За словами очільника Космацької громади Дмитра Мохначука, у місцевих групах у соцмережах хтось поширив повідомлення, що в селище їдуть шість машин ТЦК, однак інформація виявилася фейком.

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У селі Космач Івано-Франківської області близько сотні людей перекривали дорогу, щоб не пропустити автівки, у яких нібито мали перебувати співробітники Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК). Про це розповів голова Космацької громади Дмитро Мохначук у коментарі порталу "Укрінформ" 8 лютого

"Сотня людей була точно. Я їх заспокоював. Потім приїхав начальник поліції, і вони розійшлися. Це був вечір. У хаосі я не міг нікого розгледіти... Були місцеві", — згадує чиновник.

Мохначук зазначив, що серед протестувальників було багато жінок. За його словами, вони зібралися, оскільки в місцевій групі хтось написав, що в селище їдуть шість машин із ТЦК. Повідомлення виявилося фейковим.

"Жінки зійшлися, тому що дуже багато машин їде виловлювати чоловіків. Ми про це нічого не знали. Для керівництва громади це справжній шок. Таких настроїв у нас ніколи не було", — заявив голова громади.

За словами Мохначука, коли він прибув на місце події, то постраждалої жінки з дитиною вже там не було. Він також зазначив, що інцидент уже обговорювали місцеві депутати. Також планується провести ще низку зустрічей із представниками поліції та районної адміністрації.

"Люди кричать, що це була провокація... Мене після цього інциденту ледь інсульт не схопив і я пішов на лікарняний", — додав чиновник.

Мохначук також підкреслив, що ставиться до події негативно. Він зазначив, що від початку повномасштабної війни близько сотні людей із Космацької громади вирушили на фронт, шестеро з них загинули.

"Так, я знаю, що людям накипіло, але таке спровокувати... Хто це спровокував, нехай розбираються спецслужби", — сказав голова громади.

Що сталося в Космачі

У середу, 7 лютого Іванна Ванджурак написала на своїй сторінці у Facebook, що днем раніше вона разом із дитиною їхала в Космач на пошту і зазнала нападу місцевих жителів. За її словами, натовп стверджував, що вона "навідниця військкомату".

"У самому центрі біля заправки мене зупинив натовп розлючених жінок, з яких деякі особи були у великому стані алкогольного сп'яніння, в них були в руках кийки, біти, різні залізні металеві штуки", — згадує постраждала.

Натовп у Космачі напав на жінку

Іванна зазначила, що люди почали бити її машину, намагалися витягнути жінку з салону авто через вікно, виривали їй волосся і забрали ключі. Крім цього, одна з жінок сунула биту у вікно і вдарила по голові дитину.

Жінці вирвали клапті волосся Фото: Facebook

Унаслідок інциденту постраждала дитина Фото: Facebook

Що кажуть у поліції

За даними пресслужби Поліції Івано-Франківської області, внаслідок конфлікту постраждали троє людей, серед яких неповнолітня дитина. Їх доправили до місцевої лікарні.

"Поліцейські з'ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, яку було поширено локальними групами в соціальній мережі. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби", — заявили у відомстві.

Повідомляється, що правоохоронці провели з мешканцями роз'яснювальні бесіди, після цього люди розійшлися. Натомість питання про надання правової кваліфікації події буде вирішено після результатів експертиз від медиків.

У поліції відреагували на інцидент у Космачі Фото: Скриншот

Нагадаємо, сказав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю від 17 січня вказав на те, що згідно з Конституцією України, військові підрозділи, зокрема ТЦК, не можуть брати участь в обмеженні прав громадян.