"Людям накипело": в Космаче рассказали подробности избиения женщины с ребенком

По словам главы Космачской общины Дмитрия Мохначука, в местных группах в соцсетях кто-то распространил сообщения, что в поселок едут шесть машин ТЦК, однако информация оказалась фейком.

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В селе Космач Ивано-Франковской области около сотни человек перекрывали дорогу, чтобы не пропустить машины, в которых якобы должны были находиться сотрудники Территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК). Об этом рассказал председатель Космачской общины Дмитрий Мохначук в комментарии порталу "Укринформ" 8 февраля

"Сотня людей была точно. Я их успокаивал. Потом приехал начальник полиции, и они разошлись. Это был вечер. В хаосе я не мог никого разглядеть… Были местные", — вспоминает чиновник.

Мохначук отметил, что среди протестующих было много женщин. По его словам, они собрались, так как в местной группе кто-то написал, что в поселок едут шесть машин с ТЦК. Сообщение оказалось фейковым.

"Женщины сошлись, потому что очень много машин едет вылавливать мужчин. Мы об этом ничего не знали. Для руководства общества это настоящий шок. Таких настроений у нас никогда не было", – заявил глава общины.

По словам Мохначука, когда он прибыл на место происшествия, то пострадавшей женщины с ребенком уже там не было. Он также отметил, что инцидент уже обсуждали местные депутаты. Также планируется провести еще ряд встреч с представителями полиции и районной администрации.

"Люди кричат, что это была провокация… Меня после этого инцидента чуть инсульт не схватил и я пошел на больничный", — добавил чиновник.

Мохначук также подчеркнул, что относится к произошедшему негативно. Он отметил, что с начала полномасштабной войны около сотни человек из Космачской общины отправились на фронт, шестеро из них погибли.

"Да, я знаю, что людям накипело, но такое спровоцировать… Кто это спровоцировал, пусть разбираются спецслужбы", — сказал председатель общины.

Что произошло в Космаче

В среду, 7 февраля Иванна Ванджурак написала на своей странице в Facebook, что днем ранее она вместе с ребенком ехала в Космач на почту и подверглась нападению местных жителей. По ее словам, толпа утверждала, что она "наводчица военкомата".

"В самом центре возле заправки меня остановила толпа разъяренных женщин, из которых некоторые лица были в большом состоянии алкогольного опьянения, у них были в руках дубинки, биты, разные железные металлические штуки", — вспоминает пострадавшая.

Толпа в Космаче напала на женщину

Иванна отметила, что люди начали бить ее машину, пытались вытащить женщину ее салона авто через окно, вырывали ей волосы и забрали ключи. Кроме этого, одна из женщин сунула биту в окно и ударила по голове ребенка.

Женщине вырвали клоки волос Фото: Facebook

В результате инцидента пострадал ребенок Фото: Facebook

Что говорят в полиции

По данным пресс-службы Полиции Ивано-Франковской области, в результате конфликта пострадали три человека, среди которых несовершеннолетний ребенок. Их доставили в местную больницу.

"Полицейские выяснили, что жители получили ложную информацию, которая была распространена по локальным группам в социальной сети. Около сотни людей самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства", — заявили в ведомстве.

Сообщается, что правоохранители провели с жителями разъяснительные беседы, после этого люди разошлись. Зато вопрос о предоставлении правовой квалификации события будет решен после результатов экспертиз от медиков.

В полиции отреагиировали на инцидент в Космаче Фото: Скриншот

Напомним, сказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью от 17 января указал на то, что согласно Конституции Украины, военные подразделения, в том числе ТЦК, не могут участвовать в ограничении прав граждан.