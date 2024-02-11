Розганяв Євромайдан: ЗМІ дізналися подробиці про нового командувача ТРО Плахуту

Новопризначений командувач військами Територіальної оборони у 2013 році був начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.

Новий командувач ТРО Ігор Плахута командував внутрішніми військами під час розгону протестувальників на Майдані Незалежності у 2013 році. Про це повідомила "Українська правда" в неділю, 11 лютого.

Медіа пише про те, що в ніч на 10 грудня 2013 року співробітники правоохоронних органів звільнили урядовий квартал від барикад Євромайдану. Згодом Плахута, тодішній начальник Південного територіального командування внутрішніх військ МВС України, заявив, що на розчищення вулиць було направлено близько 400 бійців внутрішніх військ і спецпідрозділу "Беркут". За його словами, "люди в чорному, які прибирали барикади, були працівниками комунальних служб".

21 січня 2014 року ЗМІ написали, що на переговори з демонстрантами вийшов співробітник Міністерства внутрішніх справ і ним виявився саме нинішній новопризначений президентом командир сил територіальної оборони.

Ігор Плахута — генерал-майор. Був командиром 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ, начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС. А також був заступником командира оперативно-стратегічного управління військ "Хортиця", яким командував новопризначений головком ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський змінив командувачів Об'єднаних сил, ДШВ і Сил тероборони. Новим командувачем Об'єднаних сил ЗСУ став Юрій Содоль, командувачем ДШВ став Ігор Скібюк, а командування Сил тероборони очолив Ігор Плахута.

Крім того, Володимир Зеленський призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який раніше був співробітником Міністерства оборони України.