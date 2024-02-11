Зламав шаблон: прикордонники затримали українця, який нелегально пробирався з-за кордону в Україну

Свої дії одесит пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну.

Українські прикордонники затримали чоловіка, який пішки пробирався в Україну, оминаючи легальні пункти пропуску. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що українця затримали, коли він нелегально повертався з Молдови. Чоловік зізнався, що сумував за Батьківщиною в чужому краї.

"30-річний чоловік пішки йшов до України, оминаючи пункт пропуску. Свої дії одесит пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну", — повідомили в Силах оборони.

Прикордонники розмістили відео, на якому видно, як одесит рухається полями в бік території України.

За незаконний перетин державного кордону на громадянина прикордонники склали протокол про адмінправопорушення.

Нагадаємо, що прикордонники на Вінниччині почали виявляти ухилянтів, які, щоб потрапити за кордон, маскуються під диких тварин.

6 лютого повідомлялося, що чоловік намагався перетнути кордон під сидінням автівки. Він заплатив 9 тисяч доларів за можливість виїхати до Румунії. Він сховався під заднім сидінням, прикрившись килимком, проте все одно був виявлений прикордонниками.