Навчання військовій справі треба розпочинати не з мобілізованих, — Жорін (відео)

За словами військового Максима Жоріна, у нинішніх реаліях війни кожен українець має готуватись і мати відповідні навички. Він наголосив, що досить оптимістично ставиться до молодих поколінь, адже вони ростуть правильних прикладах.

Навчання військовій справі треба розпочинати не з мобілізованих, а з усіх цивільних в Україні. В будь-якому разі нам доведеться мобілізувати людей, сили і внутрішні ресурси. Про це під час ефіру проєкту "Теми з Наталією Мосейчук" заявив заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін, командир полку "АЗОВ" (2016-2017), майор ЗСУ Максим Жорин.

"Треба розуміти, що військові стануть ну дуже великою частиною нашого суспільства. Це вже не буде так, як в 2014-2015 роках. Це буде реально велика кількість і майже кожна українська родина буде мати відношення до військових — батько, брат, син. Так чи інакше при прийдемо до цього. Як би сьогодні хтось не ставився до мобілізації, війна завтра не закінчиться. Кількість військових і кількість тих, хто біля військових буде постійно збільшуватися", — зазначив Максим Жорін.

Він наголосив, що досить оптимістично ставиться до молодих поколінь, які зараз ростуть в Україні, тому що вони ростуть на правильних прикладах.

"Я не впевнений в тих поколіннях дорослих, які є в Україні, тому що вони виросли в спокійних умовах, вони собі дозволяють сьогодні вимагати своїх прав, хоча в цей час забувають про свої обов’язки. Ось це в нашому суспільстві відбувається у дорослих поколінь", — заявив військовий.

Також він прокоментував проведення мобілізації в Україні і що не так було зроблено. За його словами армія буде відчувати брак ресурсів, адже прикладів, коли у війську всього достатньо він не знає.

"Я не уявляю ситуації, коли під час війни в армії буде всього вистачати. Я не знаю жодного прикладу в історії, щоб існувала така армія, яка скаже, що в нас є абсолютно все. Такого не буває. Особливо враховуючи те, в якому стані ми сьогодні знаходимось. Багато в чому ми залежні від інших країн, від західних партнерів. Уявити собі ситуацію, що армія нічого не потребує я не можу", — наголосив заступник командира.

Він вважає, що розставлено абсолютно неправильні акценти в питанні мобілізації і є проблема в деформованій увазі до цього питання.

"У людей склалося враження, що можна мобілізуватись, чи не мобілізуватись. Таке питання взагалі не стоїть. І вибору у нас такого немає. В будь-якому разі нам доведеться мобілізувати людей, сили і внутрішні ресурси…. Для мене мобілізація починається з підготовки не просто мобілізованих, а підготовки цивільних людей… В цих реаліях кожен українець має готуватись до цих реалій і мати відповідні навички", — наголосив Максим Жорін.

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