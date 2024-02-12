На порятунок Авдіївки могли направити одну з найкращих бригад ЗСУ, — ЗМІ

За даними журналістів, 3-тя окрема штурмова бригада — єдина із сухопутних бригад України, про яку достеменно відомо, що минулого тижня вона перебувала в резерві на сході України.

ЗСУ направили підкріплення в Авдіївку, і, можливо, для цієї мети використовують сили однієї з найкращих українських бригад. Про це пише Forbes.

3-тя окрема штурмова бригада — єдина із сухопутних бригад ЗСУ, про яку точно відомо, що минулого тижня вона перебувала в резерві на сході України.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про підкріплення минулої суботи, 9 лютого.

"Посилюємо рубіж блокування, встановлюємо додаткові вогневі позиції, залучаємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання триває", — зазначив він.

Рішення продовжувати бої за Авдіївку пов'язане з величезним ризиком, зазначають журналісти. Повідомляється, що у Тарнавського було два варіанти. Відвести тих, хто вижив зі 110-ї бригади, з незахищеної східної частини міста і зміцнити лінію в центрі Авдіївки або недалеко від міста, на заході.

Або ж посилити 110-ту бригаду і спробувати відтіснити великі російські сили від лінії постачання.

Тарнавський заявив про "адекватну відповідь" окупантам. Під цим може матися на увазі розгортання елементів 3-ї штурмової бригади, яка з грудня перебуває в резерві в Краматорську.

За словами бійця бригади Єгора, у лютому підрозділ проводив регулярні інтенсивні тренування і готувався до нових атак на позиції окупантів.

Можливо, події в Авдіївці останніми тижнями змусили 3-тю бригаду призупинити навчання і повернутися на фронт, вважають автори публікації.

За словами журналістів, падіння оборони Авдіївки не було неминучим. На початку наступу російських військ у жовтні українські захисники перебували на вигідних позиціях, але проросійські республіканці в американському Конгресі своєчасно не забезпечили ЗСУ боєприпасами.

Нагадаємо, що російські війська просунулися біля Авдіївки, за даними за 11 лютого. В ISW розповіли про окуповані території.

Також повідомлялося, що в ніч на 12 лютого ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе і ракетами.