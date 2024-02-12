ЗС РФ просунулися біля Авдіївки: ISW розповів про території, які окупував ворог (карта)

Російські військові продовжують спроби перекрити передбачувану головну наземну лінію зв'язку ЗСУ з Авдіївкою. Позиційні бої тривали в районі Новокалинового, Новобахмутівки, у самій Авдіївці, біля Тоненького, Сєверного, Первомайського і Невельського, розповіли аналітики.

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Збройні сили Російської Федерації могли просунутися біля Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 11 лютого.

"Російські сили нещодавно підтвердили просування поблизу Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 11 лютого", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 11 лютого, російські військові нещодавно просунулися вздовж Залізничного провулка на півночі Авдіївки та на схід від Невельського. За словами російських військкорів, окупанти просувалися вулицями Тимірязєва та Сільгосптехніки на півночі Авдіївки та біля Первомайського, проте аналітики ISW не знайшли візуальних доказів цьому.

Позиційні бої тривали в районі Новокалинового, Новобахмутівки, у самій Авдіївці, біля Тоненького, Сєверного, Первомайського і Невельського. За даними російських джерел, ЗС РФ продовжують намагання перекрити передбачувану головну наземну лінію зв'язку ЗСУ з Авдіївкою.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський стверджував, що противник почав частіше використовувати групи бронетехніки під час штурму піхоти на Таврійському напрямку.

Авдіївський напрямок

Ситуація біля Авдіївки: дані Генштабу ЗСУ

За повідомленням Генштабу ЗСУ станом на 6:00 12 лютого, на Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати ЗС РФ, які не полишають спроби оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат.

Протягом 11 лютого Сили оборони відбили 23 атаки росіян в районі Авдіївки і ще 18 південніше Тоненького і біля Первомайського, Невельського Донецької області.

Нагадаємо, 9 лютого військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що окупанти зайшли в тил ЗСУ в Авдіївці Донецької області. З його слів, ситуація в місті загострилася.

11 лютого у ЗМІ повідомили, що під вогневим контролем ЗС РФ перебувала дорога з Авдіївки в бік Ласточкиного та Орлівки. Зокрема, підрозділи ворога нібито перебували на відстані 300 метрів від дороги.