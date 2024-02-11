Виїзд з Авдіївки може бути під вогневим контролем військ РФ, — ЗМІ (карта)

Противник нібито перебуває за 300 метрів від виїзду з Авдіївки в бік Орлівки, через що рятувальні групи та волонтери в місто потрапити вже не можуть.

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У соцмережах з'явилася інформація про те, що дорога з Авдіївки в бік Ласточкиного та Орлівки перебуває під вогневим контролем російських військ. І хоча офіційно вона не перекрита, але пересування нею навіть для волонтерських авто з написами "Евакуація" практично неможливе. Про це написали ведучі каналу "Новинний рядок міста Авдіївка".

"За нашими даними, проїзд до міста все ж таки не перекрито, але за фактом такі спроби — це самогубство!" — ідеться в пості.

Далі сказано, що підрозділи противника нібито перебувають на відстані 300 метрів від дороги, тому ці ділянки легко прострілюються, зокрема й стрілецьким озброєнням.

Автори публікації пишуть, що доступ в Авдіївку для волонтерів, а також таких рятувальних підрозділів, як "Білі янголи" і "Фенікс", під питанням.

"Спілкувалися сьогодні з кількома волонтерами і вони готові їхати, але якщо вирішиться питання з дорогою або будуть якісь коридори безпеки", — ідеться в повідомленні.

Карта Авдіївки на ділянці виїзду в бік Орлівки

Карта Авдіївки на ділянці виїзду в бік Орлівки

Дані з офіційних джерел

Тим часом про контроль противником дороги з Авдіївки офіційні джерела не повідомляють. В останньому фронтовому зведенні від 11 лютого Генштабу ЗСУ зазначено, що українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити населений пункт.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області", — інформує пресслужба українського Генштабу.

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Бої під Авдіївкою та Куп'янськом: як змінилася лінія фронту за останній місяць (карта)

Інформація DeepState

Тим часом на оновленій 10 лютого карті ресурсу DeepState відзначено просування російських підрозділів поблизу дороги в районі "Авдіївська Автобаза", проте нічого про вогневий контроль противника виїзду з міста не сказано.

"Ворог просунувся на півночі Авдіївки, у Первомайському, південніше Новомихайлівки, біля Іванівки, біля Кліщіївки та у Георгіївці. Уточнено лінію зіткнення східніше Роботиного. Ворог відступив північніше Мар'їнки", — повідомили в DeepState.

Карта бойових дій в Авдіївці на 10 лютого

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов 9 лютого заявив, що ситуація в Авдіївці загострилася, оскільки російські війська зайшли в тил захисникам міста. Він зазначив, що бої тривають у районі вулиць Соборної та Чернишевського.