Бої під Авдіївкою та Куп'янськом: як змінилася лінія фронту за останній місяць (карта)

Згідно з даними OSINT-аналітиків, військам РФ вдалося зайняти 18% території Авдіївки та частково просунутися на флангах. Водночас на Куп'янському напрямку лінія фронту незначно змінилася на двох ділянках.

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Станом на 7 лютого Росія окупувала 18% території Авдіївки Донецької області. На півночі населеного пункту, в районі приватного сектору противник штурмує позиції українських захисників. Водночас Збройні сили РФ відновили активні дії на Куп'янському напрямку — важкі бої точаться в районі Синьківки та Табаївки. Фокус зібрав інформацію про обстановку на гарячих ділянках фронту і з'ясував, як змінилася лінія фронту за останній місяць.

Авдіївський напрямок

За інформацією ресурсу DeepState, російські війська продовжують штурмувати Авдіївку. Передові групи противника 6 лютого перейшли залізничний міст, а наступного дня намагалися прорватися через приватний сектор у бік автобази. Крім того, особовий склад ЗС РФ у міській забудові збільшується.

"Станом на зараз ворог окупував близько 18% території міста і продовжує тиснути", — пишуть OSINT-аналітики.

Також сили противника намагалися просунутися в районі Степового, однак на цій ділянці ворог успіху не мав. Тривають бої в Первомайському та біля Невельського.

Важливо

В Авдіївці найважча ситуація, але росіяни ще не задіяли основні сили, — DeepState

"На півдні міста ворог настільки фанатичний, що заходить в оточення і тримає кругову оборону. Останні рухи противника покликані остаточно вбити логістику в стару Авдіївку", — зазначили оглядачі.

Карта бойових дій в Авдіївці 7 лютого. Джерело: deepstatemap.live

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські захисники продовжують стримувати сили противника, який не полишає спроб оточити Авдіївку, завдаючи йому значних втрат.

"Сили оборони минулої доби відбили 27 атак у районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського і Первомайського Донецької області", — повідомили в Генштабі.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку. 7 січня. Джерело: deepstatemap.live Карта бойових дій на Авдіївському напрямку. 7 лютого. Джерело: deepstatemap.live

Таким чином, згідно з даними DeepState, на північному фланзі Авдіївського напрямку за минулий місяць російські війська просунулися в районах населених пунктів Веселе і Кам'янка, але не можуть прорватися біля Степового.

На південному фланзі та на південний схід від Авдіївки ворожі сили просунулися біля Опитного і частково зайшли в приватний сектор міста.

Куп'янський напрямок

Генштаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу бійці Сил оборони відбили три атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Бєлгородщині", — ідеться в повідомленні.

Тим часом аналітики DeepState пишуть, що на цьому напрямку противник стягує резерви для потенційного удару в районі Табаївки. Також цілком імовірно, що один з ударів буде в тил нашому угрупованню в Котлярівці та Кислівці.

На схід від Тернів і Ямполівки ситуація нестабільна, і бої відбуваються зі змінною ініціативою, під час яких українські воїни завдають істотної поразки частинам ворога, що наступають.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. 7 січня. Джерело: deepstatemap.live Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. 7 лютого. Джерело: deepstatemap.live

Таким чином лінія фронту на цьому напрямку за місяць істотно не змінилася. За даними DeepState, ЗС РФ незначно просунулися в районі Синьківки та окупували райони біля Крохмального і Табаївки.

Нагадаємо, за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, російські війська 5 лютого незначно просунулися на північний схід від Куп'янська і на захід від Кремінної на тлі триваючих бойових зіткнень на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна.