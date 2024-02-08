Бои под Авдеевкой и Купянском: как изменилась линия фронта за последний месяц (карта)

Согласно данным OSINT-аналитиков, войска РФ удалось занять 18% территории Авдеевки и частично продвинуться на флангах. В то же время на Купянском направлении линия фронта незначительно изменилась на двух участках.

Related video

По состоянию на 7 февраля Россия оккупировала 18% территории Авдеевки, Донецкой области. На севере населенного пункта, в районе частного сектора противник штурмует позиции украинских защитников. В то же время Вооруженные силы РФ возобновили активные действия на Купянском направлении — тяжелые бои идут в районе Синьковки и Табаевки. Фокус собрал информацию об обстановке на горячих участках фронта и выяснил, как изменилась линия фронта за последний месяц.

Авдеевское направление

По информации ресурса DeepState, российские войска продолжают штурмовать Авдеевку. Передовые группы противника 6 февраля перешли железнодорожный мост, а на следующий день пытались прорваться через частный сектор в сторону автобазы. Кроме того, личный состав ВС РФ в городской застройке увеличивается.

"По состоянию на сейчас враг оккупировал около 18% территории города и продолжает давить", — пишут OSINT-аналитики.

Также силы противника пытались продвинуться в районе Степового, однако на этом участке враг успеха не имел. Продолжаются бои в Первомайском и у Невельского.

Важно

В Авдеевке самая тяжелая ситуация, но россияне еще не задействовали основные силы, — DeepState

"На юге города враг настолько фанатичен, что заходит в окружение и держит круговую оборону. Последние движения противника призваны окончательно вбить логистику в старую Авдеевку", — отметили обозреватели.

Карта боевых действий в Авдеевке 7 февраля. Источник: deepstatemap.live

По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают сдерживать силы противника, который не оставляет попыток окружить Авдеевку, нанося ему значительные потери.

"Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак у Невельского и Первомайского Донецкой области", — сообщили в Генштабе.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении. 7 января. Источник: deepstatemap.live Карта боевых действий на Авдеевском направлении. 7 февраля. Источник: deepstatemap.live

Таким образом согласно данным DeepState, на северном фланге Авдеевского направления за прошедший месяц российские войска продвинулись в районах населенных пунктов Веселое и Каменка, но не могут прорваться у Степового.

На южном фланге и юго-восточнее Авдеевки вражеские силы продвинулись у Опытного и частично зашли в частный сектор города.

Купянское направление

Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки бойцы Сил обороны отразили три атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

"На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области", — говорится в сообщении.

Между тем аналитики DeepState пишут, что на данном направлении противник стягивает резервы для потенциального удара в районе Табаевки. Также вполне вероятно, что один из ударов будет в тыл нашей группировке в Котляровке и Кисловке.

Восточнее Тернов и Ямполовки ситуация нестабильная, и бои проходят с переменной инициативой, в ходе которых украинские воины наносят существенное поражение наступающим частям врага.

Карта боевых действий на Купянском направлении. 7 января. Источник: deepstatemap.live Карта боевых действий на Купянском направлении. 7 февраля. Источник: deepstatemap.live

Таким образом Линия фронта на этом направлении за месяц существенно не изменилась. По данным DeepState, ВС РФ незначительно продвинулись в районе Синьковки и оккупировали районы возле Крохмального и Табаевки.

Напомним, по данным аналитиков американского Института изучения войны, российские войска 5 февраля незначительно продвинулись к северо-востоку от Купянска и к западу от Кременной на фоне продолжающихся боестолкновений на линии Купянск – Сватово – Кременная.