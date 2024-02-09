Загроза оточення: ЗС РФ зайшли в тил українських військових в Авдіївці, — експерт (відео)

Окупанти можуть завдати флангового удару по укріпрайону "Зеніт", який готувався з 2014 року. Росіяни намагалися його штурмувати протягом десяти років, розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Збройні сили Російської Федерації зайшли в тил українських бійців в Авдіївці Донецької області. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив, що ситуація в місті загострилася. Про це він повідомив в ефірі "Еспресо".

"Ситуація загострилася, відбуваються бої у житловій забудові Авдіївки", — сказав Дмитро Снєгирьов.

Він зазначив, що бої тривають в районі вулиць Соборної та Чернишевського. Снєгирьов зауважив, що окупанти зайшли в тил ЗСУ та закріпилися в міській забудові. У підсумку Сили оборони змушені акумулювати свої оперативні резерви, щоб локалізувати прорив ворога.

Основні загрози, які стоять перед захисниками — можливість флангового удару по укріпрайону "Зеніт". Експерт нагадав, що він готувався з 2014 року, противник намагався його безуспішно штурмувати протягом десяти років. Тактичний маневр ЗС РФ полягав у тому, що ворожий підрозділ спецпризначення використав дренажну трубу до двох кілометрів, аби зайти в оперативний тил українського угрупування та створити загрозу як флангових ударів, так і оперативного оточення окремих підрозділів Сил оборони.

Військовий експерт зазначив, що росіяни врахували помилки своїх попередніх операцій, зокрема в Маріуполі, коли в лоб штурмували Азовсталь та завод ім. Ілліча. Він вважає, що українці могли зробити розрахунок, що окупанти штурмуватимуть Коксохім, проте відбулося протилежне — флангові охоплення позицій Сил оборони. З одного флангу ворог обходить Степове, Бердичі, аби вийти на Ласточкине — на так звану "дорогу життя". Тоді як з іншого — Індустріальний проспект, де є можливість блокади ротації ЗСУ, підвезення БК і евакуації поранених.

Повторення Бахмутського сценарію

Експерт зауважив, що фактично повторюється Бахмутський сценарій, який розпочався зі встановлення ворогом контролю над локаціями Сил оборони — дорогами на Часів Яр і іншими. Тоді відбувалося фактичне сточування оперативних резервів ЗСУ, які були необхідні для контрнаступу.

За його словами, відстань від "дороги життя" до передових позицій від 900 метрів до кілометра.

"Ситуація важка, але не критична, як намагаються малювати, і потребує непростих рішень. Скоріш за все буде стояти питання можливості відведення ЗСУ з району Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції", — розповів він.

Снєгирьов переконаний, що утримання Авдіївки свідчитиме про прийняття політичного, а не військового рішення щодо подальшого характеру боїв в районі.

Нагадаємо, 9 лютого начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що ворог зайшов на околиці Авдіївки. З його слів, ЗС РФ намагаються реалізувати свої плани щодо оточення міста з флангів із півдня та півночі.

Того ж дня голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш розповів, що контроль над містом зберігають ЗСУ. Він наголосив, що місцеві жителі продовжують активний опір окупації.