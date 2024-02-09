Угроза окружения: ВС РФ зашли в тыл украинских военных в Авдеевке, — эксперт (видео)

Оккупанты могут нанести фланговый удар по укрепрайону "Зенит", который готовился с 2014 года. Россияне пытались его штурмовать в течение десяти лет, рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Вооруженные силы Российской Федерации зашли в тыл украинских бойцов в Авдеевке Донецкой области. Военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что ситуация в городе обострилась. Об этом он сообщил в эфире "Эспрессо".

"Ситуация обострилась, происходят бои в жилой застройке Авдеевки", — сказал Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что бои продолжаются в районе улиц Соборной и Чернышевского. Снегирев отметил, что оккупанты зашли в тыл ВСУ и закрепились в городской застройке. В итоге Силы обороны вынуждены аккумулировать свои оперативные резервы, чтобы локализовать прорыв врага.

Основные угрозы, которые стоят перед защитниками — возможность флангового удара по укрепрайону "Зенит". Эксперт напомнил, что он готовился с 2014 года, противник пытался его безуспешно штурмовать в течение десяти лет. Тактический маневр ВС РФ заключался в том, что вражеское подразделение спецназначения использовало дренажную трубу до двух километров, чтобы зайти в оперативный тыл украинской группировки и создать угрозу как фланговых ударов, так и оперативного окружения отдельных подразделений Сил обороны.

Военный эксперт отметил, что россияне учли ошибки своих предыдущих операций, в частности в Мариуполе, когда в лоб штурмовали Азовсталь и завод им. Он считает, что украинцы могли сделать расчет, что оккупанты будут штурмовать Коксохим, однако произошло обратное — фланговый охват позиций Сил обороны. С одного фланга враг обходит Степное, Бердичи, чтобы выйти на Ласточкино — на так называемую "дорогу жизни". Тогда как с другого — Индустриальный проспект, где есть возможность блокады ротации ВСУ, подвоза БК и эвакуации раненых.

Повторение Бахмутского сценария

Эксперт отметил, что фактически повторяется Бахмутский сценарий, который начался с установления врагом контроля над локациями Сил обороны — дорогами на Часов Яр и другими. Тогда происходило фактическое стачивание оперативных резервов ВСУ, которые были необходимы для контрнаступления.

По его словам, расстояние от "дороги жизни" до передовых позиций от 900 метров до километра.

"Ситуация тяжелая, но не критическая, как пытаются рисовать, и требует непростых решений. Скорее всего будет стоять вопрос возможности отвода ВСУ из района Авдеевки на заранее подготовленные позиции", — рассказал он.

Снегирев убежден, что удержание Авдеевки будет свидетельствовать о принятии политического, а не военного решения относительно дальнейшего характера боев в районе.

Напомним, 9 февраля начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что враг зашел на окраины Авдеевки. По его словам, ВС РФ пытаются реализовать свои планы по окружению города с флангов с юга и севера.

В тот же день глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш рассказал, что контроль над городом сохраняют ВСУ. Он отметил, что местные жители продолжают активное сопротивление оккупации.