ВС РФ зашли в Авдеевку и "очень мощно" давят: в МВА ответили, "все ли пропало" (видео)

Руководитель городской администрации Виталий Барабаш подтвердил, что оккупанты находятся в частном секторе Авдеевки. Он отметил, что российские силы "в разы больше".

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Российские захватчики зашли на окраины Авдеевки. Ситуация в городе сложная. Об этом в эфире телемарафона 9 февраля рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Ситуация очень непростая, очень сложная. Враг пытается реализовать свои планы по окружению города с флангов с юга и севера, в то же время пытается штурмовать в лобовую", — сказал он.

ВС РФ пытаются через дачный массив отрезать Авдеевский коксохим. Барабаш отметил, что враг "очень мощно" давит. Руководитель горадминистрации подтвердил, что оккупантам уже удалось зайти на окраины Авдеевки, они находятся в частном секторе.

"Но ребята мужественно сдерживают их, отбивают. Силы врага в разы больше. Я иногда читаю Telegram-каналы, что "Авдеевка уже упала". Такого однозначно нет", — подчеркнул Барабаш.

Он объяснил, что подобные заявления являются неуважением к военным, которые защищают Авдеевку. По его словам, защитники точно знают, что Авдеевка не захвачена.

"До того, что все пропало, еще очень далеко", — заявил начальник МВА.

Он добавил, что в Авдеевке остаются 935 жителей, Эвакуация из города сейчас "очень затруднена" из-за постоянных обстрелов.

Напомним, представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщал, что ВС РФ приближаются к логистическим путям, по которым осуществляется поставка вооружения для украинских защитников Авдеевки.

Военный аналитик Александр Коваленко информировал, что Россия бросила на штурмы Авдеевки даже вертолеты. Российские оккупанты пытаются ускорить захват города.