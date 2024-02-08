Бросили вертолеты на штурм Авдеевки: как ВС РФ пытаются ускорить захват города

Перед российскими военными была поставлена задача по захвату Авдеевки в течение ближайших двух недель. Враг будет бросать все ради ситуативно-локационного результата, рассказал военный аналитик Александр Коваленко.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются ускорить захват Авдеевки Донецкой области. В частности, враг начал бросать на штурм вертолеты. Об этом сообщил военный аналитик и координатор проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram.

В районе Авдеевки в среду 7 февраля был уничтожен российский вертолет Ка-52 с помощью ПЗРК. Эксперт отметил, что оптимально это могло произойти на расстоянии 3–4 километров от линии боевого соприкосновения.

"То есть Ка-52 подлетел к ЛБС (линия боевого соприкосновения, — ред.) настолько близко, что был сбит из ПЗРК? Почему? Только потому, что его использовали как компенсацию артиллерии, для ударов методом кабрирования НАРами (неуправляемая авиационная ракета, — ред.)", — сказал Александр Коваленко.

По его словам, первая мысль, которая возникает — врагу не хватает артсистем на Авдеевском направлении, поэтому он начал применять Ка-52 как воздушную эрзац-артсистему. Однако это не совсем так. Оккупанты пытаются всеми средствами максимально ускорить захват Авдеевки, считает эксперт. Он напомнил, что перед оккупантами была поставлена задача по захвату населенного пункта в течение ближайших двух недель.

"И вот, на убой уже по максимальному сближению бросают вертолеты. Им ничего не жалко, главное — управиться до заявления Путина на федеральном собрании", — пояснил Коваленко.

Он добавил, что противник будет бросать все ради ситуативно-локационного результата.

Напомним, 8 февраля глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что оккупанты круглосуточно обстреливают Авдеевку Донецкой области. По его словам, враг пытается полностью уничтожить город, в результате чего не осталось уцелевших зданий.

В тот же день в Минобороны Британии рассказали, что сейчас основным участком фронта в российско-украинской войне является Авдеевка. Интенсивные уличные бои ведутся в юго-восточной части города.