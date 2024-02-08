Кинули гелікоптери на штурм Авдіївки: як ЗС РФ намагаються прискорити захоплення міста

Перед російськими військовими було поставлене завдання з захоплення Авдіївки протягом найближчих двох тижнів. Ворог кидатиме все заради ситуативно-локаційного результату, розповів військовий аналітик Олександр Коваленко.

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Збройні сили Російської Федерації намагаються прискорити захоплення Авдіївки Донецької області. Зокрема, ворог почав кидати на штурм гелікоптери. Про це повідомив військовий аналітик та координатор проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram.

У районі Авдіївки у середу 7 лютого було знищено російський вертоліт Ка-52 за допомогою ПЗРК. Експерт зауважив, що оптимально це могло відбутися на відстані 3-4 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"Тобто Ка-52 підлетів до ЛБЗ (лінія бойового зіткнення, — ред.) настільки близько, що був збитий із ПЗРК? Чому? Тільки тому, що його використовували як компенсацію артилерії, для ударів методом кабрування НАРами (некерована авіаційна ракета, — ред.)", — сказав Олександр Коваленко.

З його слів, перша думка, що виникає — ворогу не вистачає артсистем на Авдіївському напрямку, тому він почав застосовувати Ка-52 як повітряну ерзац-артсистему. Проте це не зовсім так. Окупанти намагаються всіма засобами максимально прискорити захоплення Авдіївки, вважає експерт. Він нагадав, що перед окупантами було поставлено завдання з захоплення населеного пункту протягом найближчих двох тижнів.

"І ось, на забій вже за максимальним зближенням кидають вертольоти. Їм нічого не шкода, головне — впоратися до заяви Путіна на федеральних зборах", — пояснив Коваленко.

Він додав, що противник кидатиме все заради ситуативно-локаційного результату.

Нагадаємо, 8 лютого голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що окупанти цілодобово обстрілюють Авдіївку Донецької області. З його слів, ворог намагається повністю знищити місто, в результаті чого не залишилося вцілілих будівель.

Того ж дня в Міноборони Британії розповіли, що наразі основною ділянкою фронту в російсько-українській війні є Авдіївка. Інтенсивні вулиці бої ведуться в південно-східній частині міста.