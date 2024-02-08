"Дуже гаряче і складно": у МВА повідомили про "шалені руйнування" в Авдіївці (відео)

Голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ворог здебільшого застосовує ФАБ-500, перероблені в КАБи, і багатоповерхівки "складаються як карткові будинки".

Related video

Російські окупанти цілодобовими обстрілюють та бомбардують Авдіївку, намагаючись знищити її повністю. У місті немає вцілілих будівель, які могли б слугувати надійним укриттям від атак противника. Про це розповів голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі "Ми-Україна".

"Зараз ворог здебільшого застосовує ФАБ-500, перероблені в КАБи, і багатоповерхові будинки складаються як карткові будинки. Де часто під завалами в цих підвалах залишаються люди, і ми не маємо змоги їх звідти дістати. Тому немає такої будівлі, нема такого підвалу чи сховища, яке б втримало удари, які нині відбуваються цілодобово по місту", — розповів очільник МВА.

За словами керівника МВА, у місті також бракує волонтерів, які допомагають евакуювати цивільних.

"Крім "Білого янгола", поліції та представників військової адміністрації, є певне коло волонтерів, які допомагають. Але позавчора одного з них — Влада Маховського — було поранено. Ворог бив FPV-дроном, він бачив, що це за машина. На ній написано "евакуація" та "волонтер". Маховський на бронежилеті порказував свою наліпку, але вони прицільно били в нього", — розповів він.

Окрім того, Барабаш зазначив, що впродовж минулої доби ворожі сили здійснили понад півсотні масованих обстрілів та скинули на місто близько 30 КАБів.

"Взагалі, якщо порахувати з початку цього року, з 1 січня, вже було більше ніж 800 авіабомбових ударів суто по території міста, не йдеться про якісь прилеглі населені пункти. Руйнування шалені, кожного дня місто змінюється", — додає Барабаш.

За його словами, російські окупанти "тиснуть з усіх напрямків", і немає жодної ділянки міста, де було б "більш-менш спокійно".

"Ворог штурмує дуже великими силами, зараз поки що погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку. Але ж ми розуміємо, що як тільки спадуть морози поїде і техніка і буде ще набагато складніше. Дуже гаряче, дуже складно, ситуація на деяких ділянках просто нереальна", — розповів він.

Станом на ранок 8 лютого, як уточнив голова Авдіївської МВА, у місті залишається 941 цивільна особа.

Нагадаємо, як повідомили аналітики DeepState 5 лютого, мають просування на півночі міста Авдіївка на Донеччині, за яке зараз тривають запеклі бої. Вони закріпилися на одній із вулиць на північній околиці Авдіївки, а передові підрозділи ворога зараз перебувають на відстані біля півтора кілометра від вʼїзду в місто. Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні нічого не повідомив про можливе просування ЗС РФ.