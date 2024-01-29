ЗСУ відбили "Царскую охоту": у МВА повідомили про ситуацію в Авдіївці (карта, відео)

За словами голови Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша, українські військові знешкодили диверсійно-розвідувальні групи противника, які намагалися зайти в місто.

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Українські військові продовжують тримати оборону в Авдіївці, попри важкі бої з російськими військами. Унаслідок нещодавніх боїв українські захисники відбили у противника ресторанний комплекс "Царская охота". Про це в понеділок, 29 січня, розповів голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "24 каналу".

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За його словами, українські військові також знешкодили диверсійно-розвідувальні групи противника, які намагалися зайти в місто. Однак російські війська продовжують намагатися повернути під свій контроль комплекс "Царская охота".

Ситуація в Авдіївці — карта боїв

Складна обстановка зберігається на Авдіївському напрямку, де тривають запеклі бої. Російські сили активно "тиснуть" на українських захисників, підтягуючи резерви та здійснюючи постійні артилерійські обстріли. Ворожі атаки проводяться щодня, водночас активність авіабомбардувань зменшилася в останні кілька днів.

Ситуація в районі Авдіївки Фото: deepstatemap.live Ресторанний комплекс "Царская охота" Фото: Google Maps

Загалом, за словами чиновника, ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою. Ворог продовжує обстрілювати місто з артилерії та мінометів. Останніми днями російські війська також почали використовувати авіацію.

Гуманітарна ситуація в Авдіївці

За даними Барабаша, в Авдіївці станом на ранок 29 січня залишається 1014 осіб. Попри постійні обстріли та відсутність будь-яких комунікацій, багато жителів міста відмовляються виїжджати.

"На мій погляд, це вже на межі якогось морального злочину. Вони сидять, мусимо привозити їм гуманітарну допомогу, мусимо вмовляти їх ще в таких умовах", — зазначив очільник Авдіївської МВА.

Водночас є люди, які після майже двох років під обстрілами все ж таки ухвалюють рішення евакуюватися. У неділю, 28 січня, з Авдіївки виїхали троє людей, перед тим — 22, днем раніше — 28 жителів.

Евакуація жителів Авдіївки ускладнюється постійними обстрілами з боку російських військ, підкреслив Барабаш.

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Нагадаємо, 26 січня військовий оглядач BBC Ілля Абішев розповів, що Збройним силам РФ вдалося прорвати оборону ЗСУ біля Авдіївки. Через постійні бої на цьому напрямку збільшилася так звана "сіра зона".

Раніше, 25 січня, представник "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів, що російська армія перекидає під Авдіївку Донецької області десятки тисяч резервістів.