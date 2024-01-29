ВСУ отбили "Царскую охоту": в ГВА сообщили о ситуации в Авдеевке (карта, видео)

По словам главы Авдеевской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша, украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытались зайти в город.

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Украинские военные продолжают держать оборону в Авдеевке, несмотря на тяжелые бои с российскими войсками. В результате недавних боев украинские защитники отбили у противника ресторанный комплекс "Царская охота". Об этом в понедельник, 29 января, рассказал глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире "24 канала".

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По его словам, украинские военные также обезвредили диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытались зайти в город. Однако российские войска продолжают пытаться вернуть под свой контроль "Царскую охоту".

Ситуация в Авдеевке — карта боев

Сложная обстановка сохраняется на Авдеевском направлении, где ведутся ожесточенные бои. Российские силы активно "давят" на украинских защитников, подтягивая резервы и осуществляя постоянные артиллерийские обстрелы. Вражеские атаки проводятся ежедневно, при этом активность авиабомбардировок уменьшилась в последние несколько дней.

Ситуация в районе Авдеевки Фото: deepstatemap.live Ресторанный комплекс "Царская охота" Фото: Google Maps

В целом, по словам чиновника, ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной. Враг продолжает обстреливать город из артиллерии и минометов. В последние дни российские войска также начали использовать авиацию.

Гуманитарная ситуация в Авдеевке

По данным Барабаша, в Авдеевке по состоянию на утро 29 января остается 1014 человек. Несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие каких-либо коммуникаций, многие жители города отказываются выезжать.

"На мой взгляд, это уже на грани какого-то морального преступления. Они сидят, должны привозить им гуманитарную помощь, должны уговаривать их еще в таких условиях", – отметил глава Авдеевской ГВА.

В то же время, есть люди, которые после почти двух лет под обстрелами все же принимают решение эвакуироваться. В воскресенье, 28 января, из Авдеевки выехали три человека, перед тем – 22, днем ранее – 28 жителей.

Эвакуация жителей Авдеевки осложняется постоянными обстрелами со стороны российских войск, подчеркнул Барабаш.

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Напомним, 26 января военный обозреватель ВВС Илья Абишев рассказал, что Вооруженным силам РФ удалось прорвать оборону ВСУ возле Авдеевки. Из-за постоянных боев на этом направлении увеличилась так называемая "серая зона".

Ранее, 25 января, представитель "Легиона Свободы" Максим Морозов, что российская армия перебрасывает под Авдеевку Донецкой области десятки тысяч резервистов.