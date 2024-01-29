ВС РФ захватили 10% территории Авдеевки: в BILD рассказали о ситуации в городе (карта)

Украинским военным удается отражать атаки ВС РФ и наносить врагу потери в живой силе и технике, рассказал аналитик BILD Юлиан Рёпке. Командование ВСУ не сообщает о захвате части Авдеевки и отмечает, что за прошедшие сутки на этом направлении отбит 21 вражеский штурм.

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Вооруженные силы Российской Федерации могли захватить 10% территории Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили в BILD.

В декабре 2023 года российские военные взяли под контроль промзону на юго-востоке Авдеевки возле Донецкой кольцевой автодороги. По словам эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, россияне впервые захватили жилой район города к западу от промзоны, где расположены частные дома.

"Россияне пытаются наступать оттуда на север в направлении района "Химик" с многоквартирными домами", — говорится в сообщении.

По информации BILD, украинским военным удается отбивать атаки врага. Рёпке считает, что россияне могли захватить 10% территории от общей площади Авдеевки.

По данным аналитика, в районе Донецкой фильтровальной станции образовался выступ, который контролируют Силы обороны. Зато для оккупантов это "бельмо на глазу", однако они не могут его захватить, поскольку он хорошо пристрелян. В частности, там ВСУ уничтожают любую российскую технику, которая пытается атаковать.

Юлиан Репке отметил, что сначала Москва планировала окружить Авдеевку с запада, наступая на Степовое и Северное. По его словам, ВС РФ терпят крах и тяжелые потери. Несмотря на частичное продвижение украинским бойцам удается ликвидировать сотни единиц российской техники и тысячи солдат.

Авдеевское направление

Ситуация возле Авдеевки: данные Генштаба ВСУ

По информации Генштаба ВСУ от 29 января, оккупанты пытаются окружить Авдеевку, однако Силы обороны сдерживают противника.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери", — говорится в сообщении.

За минувшие сутки, 28 января, ВСУ отбили 21-ю атаку ВС РФ у Очеретино, Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, и еще пять атак у Первомайского и Невельского.

Напомним, 28 января военный эксперт Игорь Романенко сообщил, что оккупанты атаковали Авдеевку с трех сторон. Украинские бойцы продолжали сдерживать врага.

26 января военный обозреватель ВВС Илья Абишев рассказал, что оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ возле Авдеевки. Из-за постоянных боев на этом направлении увеличилась так называемая "серая зона".