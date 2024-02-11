Выезд из Авдеевки может быть под огневым контролем войск РФ, — СМИ (карта)

Противник якобы находится в 300 метрах от выезда из Авдеевки в сторону Орловки, из-за чего спасательные группы и волонтеры в город попасть уже не могут.

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В соцсетях появилась информация о том, что дорога из Авдеевки в сторону Ласточкино и Орловки находится под огневым контролем российских войск. И хотя официально она не перекрыта, но передвижение по ней даже для волонтерских авто с надписями "Эвакуация" практически невозможно. Об этом написали ведущие канала "Новостная строка города Авдеевка".

"По нашим данным, проезд в город все таки не перекрыт, но по факту такие попытки – это самоубийство!" — говорится в посте.

Далее сказано, что подразделения противника якобы находятся на расстоянии 300 метров от дороги, поэтому эти участки легко простреливаются, в том числе, и стрелковым вооружением.

Авторы публикации пишут, что доступ в Авдеевку для волонтеров, а также таких спасательных подразделений, как "Белые ангелы" и "Феникс", под вопросом.

"Общались сегодня с несколькими волонтерами и они готовы ехать, но если решится вопрос с дорогой или будут какие-то коридоры безопасности", — говорится в сообщении.

Карта Авдеевки на участке выезда в сторону Орловки

Карта Авдеевки на участке выезда в сторону Орловки

Данные из официальных источников

Тем временем о контроле противником дороги из Авдеевки официальные источники не сообщают. В последней фронтовой сводке от 11 февраля Генштаба ВСУ отмечено, что украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить населенный пункт.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области", — информирует пресс-служба украинского Генштаба.

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Информация DeepState

Между тем на обновленной 10 февраля карте ресурса DeepState отмечено продвижения российских подразделений вблизи дороги в районе "Авдеевская Автобаза", однако ничего об огневом контроле противника выезда из города не сказано.

"Враг продвинулся на севере Авдеевки, в Первомайском, южнее Новомихайловки, возле Ивановки, возле Клещиевки и в Георгиевке. Уточнена линия соприкосновения восточнее Работино. Враг отступил севернее Марьинки", — сообщили в DeepState.

Карта боевых действий в Авдеевке на 10 февраля

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев 9 февраля заявил, что ситуация в Авдеевке обострилась, поскольку российские войска зашли в тыл защитникам города. Он отметил, что бои продолжаются в районе улиц Соборной и Чернышевского.