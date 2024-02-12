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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

ВС РФ продвинулись возле Авдеевки: ISW рассказал о территориях, которые оккупировал враг (карта)

ВС РФ, оккупанты, российские военные
Иллюстративное фото: ВС РФ

Российские военные продолжают попытки перекрыть предполагаемую главную наземную линию связи ВСУ с Авдеевкой. Позиционные бои шли в районе Новокалиново, Новобахмутовки, в самой Авдеевке, возле Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского, рассказали аналитики.

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Вооруженные силы Российской Федерации могли продвинуться возле Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 11 февраля.

"Российские силы недавно подтвердили продвижение вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 11 февраля", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 11 февраля, российские военные недавно продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и к востоку от Невельского. По словам российских военкоров, оккупанты продвигались по улицам Тимирязева и Сельхозтехники на севере Авдеевки и возле Первомайского, однако аналитики ISW не нашли визуальных доказательств этому.

Позиционные бои продолжались в районе Новокалиново, Новобахмутовки, в самой Авдеевке, возле Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского. По данным российских источников, ВС РФ продолжают попытки перекрыть предполагаемую главную наземную линию связи ВСУ с Авдеевкой.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский утверждал, что противник начал чаще использовать группы бронетехники во время штурма пехоты на Таврическом направлении.

Авдеевское направление, карта боевых действий Fullscreen
Авдеевское направление

Ситуация возле Авдеевки: данные Генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 12 февраля, на Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать ВС РФ, которые не оставляют попытки окружить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

В течение 11 февраля Силы обороны отбили 23 атаки россиян в районе Авдеевки и еще 18 южнее Тоненького и возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

Напомним, 9 февраля военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что оккупанты зашли в тыл ВСУ в Авдеевке Донецкой области. По его словам, ситуация в городе обострилась.

11 февраля в СМИ сообщили, что под огневым контролем ВС РФ находилась дорога из Авдеевки в сторону Ласточкино и Орловки. В частности, подразделения врага якобы находились на расстоянии 300 метров от дороги.