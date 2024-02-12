ВС РФ продвинулись возле Авдеевки: ISW рассказал о территориях, которые оккупировал враг (карта)

Российские военные продолжают попытки перекрыть предполагаемую главную наземную линию связи ВСУ с Авдеевкой. Позиционные бои шли в районе Новокалиново, Новобахмутовки, в самой Авдеевке, возле Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского, рассказали аналитики.

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Вооруженные силы Российской Федерации могли продвинуться возле Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 11 февраля.

"Российские силы недавно подтвердили продвижение вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 11 февраля", — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 11 февраля, российские военные недавно продвинулись вдоль Железнодорожного переулка на севере Авдеевки и к востоку от Невельского. По словам российских военкоров, оккупанты продвигались по улицам Тимирязева и Сельхозтехники на севере Авдеевки и возле Первомайского, однако аналитики ISW не нашли визуальных доказательств этому.

Позиционные бои продолжались в районе Новокалиново, Новобахмутовки, в самой Авдеевке, возле Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского. По данным российских источников, ВС РФ продолжают попытки перекрыть предполагаемую главную наземную линию связи ВСУ с Авдеевкой.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский утверждал, что противник начал чаще использовать группы бронетехники во время штурма пехоты на Таврическом направлении.

Авдеевское направление

Ситуация возле Авдеевки: данные Генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 12 февраля, на Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать ВС РФ, которые не оставляют попытки окружить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.

В течение 11 февраля Силы обороны отбили 23 атаки россиян в районе Авдеевки и еще 18 южнее Тоненького и возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

Напомним, 9 февраля военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что оккупанты зашли в тыл ВСУ в Авдеевке Донецкой области. По его словам, ситуация в городе обострилась.

11 февраля в СМИ сообщили, что под огневым контролем ВС РФ находилась дорога из Авдеевки в сторону Ласточкино и Орловки. В частности, подразделения врага якобы находились на расстоянии 300 метров от дороги.