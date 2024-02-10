Бойня в промышленных масштабах: если РФ захватит Авдеевку, ответственны будут США, — Telegraph

По словам журналистов, нехватка военной помощи от Запада привели к катастрофической нехватке артиллерийских боеприпасов.

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Несмотря на большие потери, силы РФ приближаются к захвату Авдеевки. Нехватка военной помощи от Запада ослабила оборону города. Об этом пишет издание The Telegraph.

По словам журналистов, большие потери в Авдеевке стали регулярными для российских войск. По оценкам британской разведки, ежедневно там погибают или получают ранения около 1000 российских солдат, что делает город одним из самых "дорогих" полей сражений полномасштабной войны.

Издание пишет, что еще на прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окрестностей города.

Как рассказали украинские военные, нехватка военной помощи от Запада привели к катастрофической нехватке артиллерийских боеприпасов. Так, еще летом 2023 года обе стороны конфликта использовали артиллерию примерно в равной степени. Однако теперь ситуация изменилась в пользу РФ.

"Общее ощущение такое, что если Авдеевка упадет, это будет вина Америки", — сказал Глен Грант, бывший атташе Великобритании в странах Балтии и бывший советник министерства обороны Украины.

По его словам, задержки помощи оказались чересчур большими. У Сил обороны Украины заканчивается "все", а ЕС еще не смог наладить свою военную промышленность, чтобы компенсировать потери помощи от США.

В материале сказано, что поначалу штурм Авдеевки оказался для российских войск катастрофой. Бронетехнике оккупантов пришлось уходить через территорию, которая уже была подготовлена к ударам украинской артиллерии. ВС РФ потеряли более 200 машин за первые два месяца. Но позже ВС РФ перешли к "мясным штурмам", однако и они не привели к ожидаемому результату.

Затем, как сообщается, россияне восстановили темпы наступательных действий, используя дроны, которые оборудованы камерами ночного видения. Журналисты назвали битву за Авдеевку "бойней промышленного масштаба".

Напомним, что глава городской военной администрации авдеевки Виталий Барабаш рассказал, что ВС РФ зашли в город и "очень мощно" давят. По его словам, оккупанты находятся в частном секторе Авдеевки. Он отметил, что российские силы "в разы больше".