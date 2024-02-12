Міністр оборони США Ллойд Остін потрапив до лікарні й тимчасово склав повноваження

На час госпіталізації міністра оборони, його функції виконуватиме його заступник — Кетлін Гікс, яка вже приступила до своїх обов'язків.

Міністра оборони США Ллойда Остіна 11 лютого доправили в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда під Вашингтоном після того, як у нього з'явилися симптоми "раптової проблеми із сечовим міхуром". На час нової госпіталізації глава оборонного відомства склав свої обов'язки. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

За словами прессекретаря Міністерства оборони генерал-майора Пета Райдера, Остіна III доправила в лікарню його охорона. При цьому голова Об'єднаного комітету начальників штабів, Білий дім і Конгрес були повідомлені про це.

"Він усе ще перебуває в лікарні та проходить лікування. Сьогодні приблизно о 16:55 міністр Остін передав функції та обов'язки офісу міністра оборони заступниці міністра оборони Кетлін Гікс, — заявив Райдер.

Гікс уже розпочала виконання своїх функцій і обов'язків.

Реакція ЗМІ

Інформація про госпіталізацію глави Пентагону вже просочилася в пресу. Так, американське видання The New York Post пише, що 70-річний Остін опинився під пильною увагою у зв'язку з його рішенням приховати діагноз раку простати та нещодавню госпіталізацію від чиновників Білого дому і Пентагону, включно з президентом США Джо Байденом.

"Хоча Остін відомий своєю закритістю, критики стверджують, що він втратив деякі права на конфіденційність, коли обійняв головний пост в оборонному відомстві країни", — зазначили оглядачі.

Нагадаємо, за інформацією Politico, у Пентагоні поставилися зі співчуттям і розумінням до рішення Остіна зберегти конфіденційність у питанні свого діагнозу, але в чиновників виникають питання з приводу того, чому міністр вирішив приховувати факт свого захворювання.