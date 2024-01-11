"Безвідповідально": у Пентагоні незадоволені тим, що Остін приховував свій діагноз, — Politico

За даними журналістів, чиновники США з розумінням ставляться до бажання Остіна зберегти конфіденційність щодо своєї хвороби, але вони розчаровані тим, як глава Пентагону "самостійно ухвалює рішення".

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Після раптової госпіталізації глави Міноборони США Ллойда Остіна стало відомо про його діагноз — рак простати. При цьому американські чиновники були більше шоковані тим, що Остін спробував приховати цей факт. Про це повідомляє видання Politico.

За даними джерела, у Пентагоні поставилися зі співчуттям і розумінням до рішення Остіна зберегти конфіденційність у питанні свого діагнозу, але у чиновників виникають питання з приводу того, чому міністр вирішив приховувати факт свого захворювання і подальшу госпіталізацію від своїх підлеглих

Один із представників Пентагону висловив своє "розчарування" тим, як глава відомства ухвалює такі серйозні рішення без консультації з колегами.

"Він вирішив свідомо не ділитися чимось настільки важливим, щонайменше, з президентом. Це було необачно і безвідповідально", — підкреслив співрозмовник.

Водночас інший співрозмовник Politico наголосив, що підлеглі міністра Остіна "поважають його особисте життя" і не сумніваються в правильності його рішень.

Крім того, стало відомо, що Байден не має намірів зняти Ллойда Остіна з посади через його вчинок.

"Байден не був проінформований до минулого четверга, що міністр Остін перебуває в лікарні. Президент США не був проінформований до ранку вівторка, що першопричиною госпіталізації був рак простати", — цитують у виданні слова офіційного представника Пентагону Джона Кірбі.

Нагадаємо, 6 січня повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін потрапив до лікарні, і кілька днів ця новина замовчувалася. Патрік Райдер тоді заявляв, що глава Пентагону зіткнувся з ускладненнями після нещодавньої планової медичної процедури, однак точної причини не називали.

Фокус писав, що, незважаючи на хворобу, Ллойд Остін активно займається своїми обов'язками і регулярно тримає зв'язок зі співробітниками, заявив представник Пентагону.