"Безответственно": в Пентагоне недовольны тем, что Остин скрывал свой диагноз, – Politico

По данным журналистов, чиновники США с пониманием относятся к желанию Остина сохранить конфиденциальность по поводу своей болезни, но они разочарованы тем, как глава Пентагона "самостоятельно принимает решение".

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После внезапной госпитализации главы Минобороны США Ллойда Остина стало известно о его диагнозе — рак простаты. При этом американские чиновники были больше шокированы тем, что Остин попытался скрыть этот факт. Об этом сообщает издание Politico.

По данным источника, в Пентагоне отнеслись с сочувствием и пониманием к решению Остина сохранить конфиденциальность в вопросе своего диагноза, но у чиновников возникают вопросы по поводу того, почему министр решил утаивать факт своего заболевания и последующую госпитализацию от своих подчиненных

Один из представителей Пентагона выразил свое "разочарование" тем, как глава ведомства принимает такие серьезные решения без консультации с коллегами.

"Он решил сознательно не делиться чем-то столь важным, по меньшей мере, с президентом. Это было опрометчиво и безответственно", – подчеркнул собеседник.

Вместе с тем, другой собеседник Politico подчеркнул, что подчиненные министра Остина "уважает его личную жизнь" и не сомневаются в правильности его решений.

Кроме того, стало известно, что Байден не имеет намерений снять Ллойда Остина с должности из-за его поступка.

"Байден не был проинформирован до прошлого четверга, что министр Остин находится в больнице. Президент США не был проинформирован до утра вторника, что первопричиной госпитализации был рак простаты", – цитируют в издании слова официального представителя Пентагона Джона Кирби.

Напомним, 6 января сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин попал в больницу и несколько дней эта новость умалчивалась. Патрик Райдер тогда заявлял, что глава Пентагона столкнулся с осложнениями после недавней плановой медицинской процедуры, однако точная причина не называлась.

Фокус писал, что, несмотря на болезнь, Ллойд Остин активно занимается своими обязанностями и регулярно держит связь с сотрудниками, заявил представитель Пентагона.