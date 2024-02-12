КНДР розробила керовані снаряди для РСЗВ: їх можуть експортувати в Росію, — ЗМІ (фото)

Поки Пхеньян розгорнув реактивну систему залпового вогню калібру 240-мм поблизу кордону з Південною Кореєю. Втім аналітики не виключають, що КНДР може експортувати нові снаряди Росії, щоб та використала їх у війні проти України.

У неділю, 11 лютого, Академія національної оборони КНДР провела випробування керованих снарядів калібру 240 мм до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Північнокорейські військові оцінювали точність ураження і перевіряли бойові характеристики снарядів. Про це пише Yonhap з посиланням на корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Пхеньян переконаний, що таке технічне вдосконалення дозволить істотно посилити вогневу міць РСЗВ і допоможе переоцінити стратегічну цінність установки і її роль на полі бою. Систему розгорнула поблизу кордону з Південною Кореєю і направили на її столицю Сеул.

Це випробування зброї відбувається на тлі поглиблення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном. Видання припускає, що нові снаряди, ймовірно, КНДР буде експортувати в Росію.

На думку південнокорейських фахівців, удосконалений 240-мм снаряд може мати подвійне призначення: з практичної точки зору КНДР може продавати їх до Росії, і з політичної – використовувати для посилення тиску на Південь.

Нагадаємо, видання The New York Times писало, що влада Росії, можливо, в обмін на ракети та боєприпаси намагається допомогти Пхеньяну отримати доступ до міжнародної фінансової системи. Аналіз британського аналітичного центру безпеки показує, що Пхеньян відправив Москві до 2,5 мільйона боєприпасів. А Росія у відповідь дозволила випустити мільйони доларів із заморожених північнокорейських активів.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що ЗС РФ застосовують на фронті північнокорейські артилерійські снаряди.