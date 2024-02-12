Арешт коштів ухилянтів від мобілізації: адвокат розповів, як це відбуватиметься (відео)

За ігнорування повістки чоловікам надсилатимуть вимогу, натомість санкції застосовуватимуться в разі її невиконання в 15-денний термін, розповів адвокат Сергій Савинський.

У разі прийняття нового законопроєкту про мобілізацію для чоловіків буде декілька видів покарань за ухилення від призову. Зокрема, обмеження права керувати транспортним засобом, виїзду за кордон та арешт коштів й інших цінностей. Адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, як це працюватиме.

Якщо чоловіків отримає повістку та не з'явиться за нею, йому надсилатиметься вимога. Проте в разі її невиконання в 15-денний термін до громадянина можуть застосувати відповідні санкції. Зі слів адвоката, таку ухвалу виносить суд. Зокрема, ухвала є виконавчим документом та подається до державного виконавця, який виносить постанову.

"Постанова може містити або накладання арешту, наприклад, на кошти. Там дуже цікаво прописали й про електронні гаманці. Тому ті, хто криптовалютами користується, так трішки напружилися", — сказав Сергій Савинський.

Він наголосив, що наразі складно сказати, наскільки вдасться це реалізувати, оскільки відбудеться лише друге читання законопроєкту про мобілізацію, тоді як, можливо, буде й третє.

Адвокат додав, що виконавець виносить постанову, вона вноситься в автоматизовану систему виконавчого провадження, і до особи можуть застосовуватися один із трьох заходів за те, що вона не з'явилася до ТЦК за повісткою та не виконала вимогу.

Нагадаємо, юрист Ростислав Кравець розповів про дві категорії військовозобов'язаних громадян — чоловіків, що пройшли військову службу та отримали військово-облікову спеціальність; чоловіки, що не здобули військово-облікової спеціальності або не служили.

Раніше адвокат Сергій Савинський заявив, що згідно з новим законопроєктом про мобілізацію повістки можна буде вручати у всіх місцях. Також виклик до ТЦК надсилатиметься в електронний кабінет.