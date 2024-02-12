На майно родини Гринкевичів наклали арешт: статки Соні Морозюк теж під загрозою, — ДБР

Фігурантів звинувачують у створенні та участі у злочинній організації і у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

Державне бюро розслідувань повідомило про арешт майна сімʼї Гринкевичів та спільників бізнесмена. Йдеться про нерухомість і транспорт членів родини – дружини, сина та тещі, двох співучасників Гринкевича та підконтрольних їм товариств. Про це повідомили в ДБР.

У Бюро наголосили, що кваліфікація злочинів, вчинених львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем та його оточенням, з моменту повідомлення про підозру не змінювалася.

Зазначається, що підозри 5 фігурантам вручили в середині січня 2024 року. Їх звинувачують у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

Через це в результаті була поставлена продукція неналежної якості, що не могла використовуватись за призначенням, що за кваліфікацією є обманом та зловживанням довірою.

"Зараз у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника", — зазначили в ДБР.

За даними ЗМІ, Соня Морозюк нещодавно взяла позику у власної матері під заставу свого майна.

Справа Гринкевичів

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич та його син Роман Гринкевич стали фігурантами справи про постачання неякісного одягу для ЗСУ. Їх підозрюють у завданні збитків державі на понад 934 мільйони гривень. У Міноборони України заявили про збитки на мільйони гривень та проведення аудиту після зриву 23 контрактів.

18 січня стало відомо, що Романа Гринкевича оголосили в розшук. 22 січня він був затриманий в Одесі під час спроби перетнути кордон. За даними слідства, він приїхав до міста 17 січня та весь цей час готувався до виїзду за кордон.

У родини Ігоря Гринкевича виявили незареєстрований документально маєток на 600 квадратів, басейн на землі для садівництва, самовільно вирубану дорогу в лісі та 28 соток самозахопленої землі.