Сліди від мін і снарядів: OSINT-блогер показав кадри перших пошкоджених на фронті HIMARS (фото)

За даними аналітиків, установки доставили з України до Сполучених Штатів літаком Ан-124. Припускають, що один із HIMARS міг бути пошкоджений унаслідок ближнього вибуху, а інший — підірваний на міні.

У США замістили дві установки реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS, які зазнали пошкоджень на фронті в Україні. Фотографії цієї техніки, вивантаженої з транспортного літака Ан-124 у міжнародному аеропорту Гаррісберга, штат Пенсільванія, було опубліковано 12 лютого 2024 року кількома акаунтами OSINT у соціальній мережі X (раніше відомій як Twitter).

На знімках чітко видно сліди обстрілу, проте аналітики зазначають, що це не означає повне знищення установок.

"Я вирішив опублікувати ці фотографії зараз, оскільки вже відомі інші знімки та відео", — йдеться в пості OSINT-аналітика з ніком Keystone Intel.

Фото: X (Twitter) Фото: X (Twitter)

За словами OSINT-аналітиків, на одній з установок виявлено спущені передні шини, а переднє скло з пасажирського боку та область кабіни, імовірно, зазнали пошкоджень від обстрілу. "Чорно-білі квадрати, ймовірно, свідчать про влучання снарядів", — вказали вони.

Один з авторів додав, що не має інформації про місце посадки літака з технікою, але обіцяв надати додаткові фотографії найближчим часом.

У своєму акаунті інший OSINT-аналітик TieDye Intel зазначає, що вивантаження двох HIMARS із літака Ан-124 авіакомпанії "Антонов" було зафіксовано саме в аеропорту Гаррісберга. Там же припускають, що одна з установок могла бути пошкоджена внаслідок ближнього вибуху, а інша — підірвана на міні.

Маршрут прямування Ан-124 з України до США Фото: X (Twitter) Маршрут прямування Ан-124 у США Фото: X (Twitter)

Зазначимо, що подробиці пошкодження HIMARS поки що не розкриваються ні українською, ні американською владою.

Нагадаємо, російські війська радіоелектронної боротьби навчилися збивати з курсу ракети до РСЗВ HIMARS і високоточні керовані активно-реактивні снаряди Exalibur.

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